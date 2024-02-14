Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:02

Published Вчера, 12:02

Modified Вчера, 12:02

Updated Вчера, 12:02

Центральный парк

Из Центрального парка в Белгороде вывозят последний аттракцион

14 февраля 2024, 12:02
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Центральный парк

Аттракционы убирают из парка в Белгороде

С площадки увозят части колеса обозрения. Фото публикуют в Telegram-канале «Электромир Максимова».

В Сети сообщают, что из парка Ленина вывозят последний аттракцион — колесо обозрения. Демонтаж конструкции закончился в начале февраля. Бел.Ру ранее публиковало фото опустевшей площадки, где ранее находился аттракцион.

Убирать колесо начали ещё в середине января. Устанавливать новое колесо взамен старого не планируется. Где будет установлен аттракцион, ранее обсуждали не раз. В итоге было решение разместить его в парке аттракционов «Калейдоскоп». Новое колесо обозрения будет рассчитано на 108 человек.

Центральный паркЦентральный парк
Центральный паркЦентральный парк
Центральный паркЦентральный парк
Центральный паркЦентральный парк
Центральный парк
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения
Узнать подробнее
Читайте также:
Демонтаж завершился: белгородцы попрощались со старым колесом обозрения«Изначально был против». Зотов объяснил, почему колесо обозрения появится в его паркеСтало известно, когда можно будет прокатиться на новом колесе обозрения в БелгородеКолесо, прощай: из Центрального парка Белгорода убирают старый аттракцион
#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Колесо обозрения#Парк аттракционов
Подпишитесь
Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения
Вчера, 14:04
Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн
Вчера, 12:10
23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
Вчера, 10:53
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
Вчера, 10:09
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Вчера, 07:35
Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году
Вчера, 13:53