Из Центрального парка в Белгороде вывозят последний аттракцион

Убирать колесо начали ещё в середине января. Устанавливать новое колесо взамен старого не планируется. Где будет установлен аттракцион, ранее обсуждали не раз. В итоге было решение разместить его в парке аттракционов «Калейдоскоп». Новое колесо обозрения будет рассчитано на 108 человек.