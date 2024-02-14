Из Центрального парка в Белгороде вывозят последний аттракцион

Posted Вчера, 12:02
Published Вчера, 12:02
Modified Вчера, 12:02
Updated Вчера, 12:02
В Сети сообщают, что из парка Ленина вывозят последний аттракцион — колесо обозрения. Демонтаж конструкции закончился в начале февраля. Бел.Ру ранее публиковало фото опустевшей площадки, где ранее находился аттракцион.
Убирать колесо начали ещё в середине января. Устанавливать новое колесо взамен старого не планируется. Где будет установлен аттракцион, ранее обсуждали не раз. В итоге было решение разместить его в парке аттракционов «Калейдоскоп». Новое колесо обозрения будет рассчитано на 108 человек.