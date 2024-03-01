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Благоустройство

Когда завершат реконструкцию Центрального парка в Белгороде?

1 марта 2024, 08:20
Фото: 1MI
Благоустройство

Мэр сообщил, когда завершится благоустройство Центрального парка в Белгороде

Вопрос поднял местный житель. Мэр Валентин Демидов сообщил, что значительный объём работ планируется выполнить уже в этом году.

К мэру обратился местный житель Сергей. Он поинтересовался, когда завершится реконструкция Центрального парка.

Валентин Демидов рассказал, что в 2023 году специалисты уже проложили основные коммуникации, сформировали пешеходную аллею от улицы Мичурина до улицы Островского, установили по этой ветке новое освещение.

Сейчас работы ведутся на площадках, где ранее находились аттракционы и клуб «Плаза». Основной этап благоустройства планируется завершить в этом году.

В этом году работы пройдут практически на всей территории. За исключением той, которая находится рядом с кафе «Тропикано». Эту территорию мы выполним на заключительном этапе.
Валентин Демидов

В январе сообщалось, что плитку на тротуарах в парке уложили уже на 90%, ещё на 70% обустроили прогулочные дорожки.

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#Город#Реконструкция#Парк ленина#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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