Власти Белгорода назвали сроки возвращения памятника Ленину в Центральный парк

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Городские власти представили промежуточные итоги реконструкции Центрального парка в областном центре. Как рассказал главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев, памятник Ленину в парк вернут, но это произойдёт, когда завершится окончательная реконструкция, — 2024-25 год.
Монумент повредился ещё в 2020 году, когда в Центральном парке начались работы по эксгумации останков немецких солдат — у вождя революции сперва отвалилась вскинутая им правая рука, а затем он и сам развалился на части.
Вся история со скульптурой описана в нашем материале.