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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 11:29

Власти Белгорода назвали сроки возвращения памятника Ленину в Центральный парк

Власти Белгорода назвали сроки возвращения памятника Ленину в Центральный парк

22 ноября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Об этом сообщил главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев. Но это произойдёт только после окончательной реконструкции парка.

Городские власти представили промежуточные итоги реконструкции Центрального парка в областном центре. Как рассказал главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев, памятник Ленину в парк вернут, но это произойдёт, когда завершится окончательная реконструкция, — 2024-25 год.

Напомним, ранее о том, что монумент вернут в парк, уже заявляли не один раз. Памятник обещали поставить на место в апреле прошлого года, в июне, а в последний раз — летом.

Монумент повредился ещё в 2020 году, когда в Центральном парке начались работы по эксгумации останков немецких солдат — у вождя революции сперва отвалилась вскинутая им правая рука, а затем он и сам развалился на части.

Вся история со скульптурой описана в нашем материале.

От питомника к масштабной реконструкции: как изменился Центральный парк в Белгороде
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#Немецкие солдаты#Реконструкция#Центральный парк#Новости Белгорода#Скульптура#Монумент#Белгород#Кристина Семенчук#Памятник ленину
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