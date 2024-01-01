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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Мэр Белгорода опроверг информацию о минировании улиц города

Улицы Белгорода заминированы? Мэр областного центра опроверг фейк из Сети

1 января 2024, 11:40
Фото: 1MI

Мэр Белгорода опроверг информацию о минировании улиц города

В социальных сетях распространяется информация о минировании «лепестками» улиц города Белгорода. Информацию прокомментировал мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

По словам градоначальника, информация о минировании «лепестками» улиц города — фейк. Демидов добавил, что в Белгороде усилили контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях.

Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало. Будьте внимательны! Ложная информация распространяется, чтобы посеять панику. Доверяйте только официальным источникам.
Валентин Демидов

Напомним, ранее в Сети распространился фейк, что в Белгородской области якобы появятся блокпосты на дорогах, а мужчинам будут раздавать повестки. Эта информация не соответствовала действительности.

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