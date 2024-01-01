Улицы Белгорода заминированы? Мэр областного центра опроверг фейк из Сети

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По словам градоначальника, информация о минировании «лепестками» улиц города — фейк. Демидов добавил, что в Белгороде усилили контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях.
Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало. Будьте внимательны! Ложная информация распространяется, чтобы посеять панику. Доверяйте только официальным источникам.
Валентин Демидов
Напомним, ранее в Сети распространился фейк, что в Белгородской области якобы появятся блокпосты на дорогах, а мужчинам будут раздавать повестки. Эта информация не соответствовала действительности.