«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Видео появилось под одним из постов на странице Фонда ЖКХ Белгородской области. Мужчины на записи сообщают, что не хотят рисковать своими жизнями из-за работы под обстрелами и в условиях нерабочей системы оповещения. Многие белгородцы обратили на это внимание, а также забеспокоились из-за угрозы остаться без электроснабжения.
Сергей Довгалюк прокомментировал запись. Заместитель губернатора Белгородской области пояснил, что данное видео — от злоумышленников, которые притворяются работниками сферы ЖКХ и не являются настоящими сотрудниками электросетевого хозяйства.
«Их мотив — ввести в заблуждение и посеять панику! Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» — пишет замгубернатора.
Напомним, вчера, по сведениям SHOT, вчера около 05:30 украинская ДРГ из 5 человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Сообщается, что среди них есть раненые и погибшие. Минобороны ситуацию не комментировало.