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фейковые новости

«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков

11 ноября 2023, 12:36
Фото: Bel.ru
фейковые новости

В Белгородской области фейковые электрики записали обращение с отказом работать

Вчера читатель Бел.Ру прислал видео-обращение к МЧС Белгородской области якобы от работников ЖКХ. Они сообщают, что отказываются работать в селе Головчино из-за опасности обстрелов и предложили заняться работами службам Белгорода. Замгубернатора области позже ответил — это фейк.
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МЧС

Видео появилось под одним из постов на странице Фонда ЖКХ Белгородской области. Мужчины на записи сообщают, что не хотят рисковать своими жизнями из-за работы под обстрелами и в условиях нерабочей системы оповещения. Многие белгородцы обратили на это внимание, а также забеспокоились из-за угрозы остаться без электроснабжения.

Сергей Довгалюк прокомментировал запись. Заместитель губернатора Белгородской области пояснил, что данное видео — от злоумышленников, которые притворяются работниками сферы ЖКХ и не являются настоящими сотрудниками электросетевого хозяйства.

«Их мотив — ввести в заблуждение и посеять панику! Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» — пишет замгубернатора.

Напомним, вчера, по сведениям SHOT, вчера около 05:30 украинская ДРГ из 5 человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Сообщается, что среди них есть раненые и погибшие. Минобороны ситуацию не комментировало.

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