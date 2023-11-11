«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков

Видео появилось под одним из постов на странице Фонда ЖКХ Белгородской области. Мужчины на записи сообщают, что не хотят рисковать своими жизнями из-за работы под обстрелами и в условиях нерабочей системы оповещения. Многие белгородцы обратили на это внимание, а также забеспокоились из-за угрозы остаться без электроснабжения.