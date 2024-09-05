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Улицы

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2024
На пяти улицах Белгорода обновят дорожную разметку
Сотрудники Белгорблагоустройства наносят дорожную разметку на улицах города. Всего выполнено более 121 тысячи квадратных метров разметки. За две недели её планируют обновить ещё на нескольких территориях. Где именно — рассказали в городской администрации.
5 сентября, 10:42
Ограничения из-за Дня города ожидают белгородцев не только в центре, но и на Харгоре
1 августа, 10:24
Нейросеть «оживила» фото старого Белгорода. Вышло местами тепло, местами — смешно
18 июня, 14:41
Не только предки: как поэт Пушкин связан с Белгородской областью?
6 июня, 14:19
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
27 мая, 13:31
Переулок Романтиков и Клубничная улица появятся в Белгороде
28 марта, 10:25
Часть жителей Белгорода останутся без отопления и горячей воды
5 марта, 16:35
«Борзые» из Белгорода: какие районы города пользовались при СССР дурной славой
14 февраля, 08:00
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
6 февраля, 14:00
Улицы Белгорода заминированы? Мэр областного центра опроверг фейк из Сети
1 января, 11:40
2023
В Новой Таволжанке в белгородском приграничье увеличат число бригад по восстановлению
23 октября 2023, 07:06
В Белгороде на два дня отключат горячую воду
В связи с ремонтными работами на нескольких улицах областного центра не будет горячей воды в период с 23 по 25 августа, сообщили в городской администрации.
20 августа 2023, 07:52
Как Белгород украшают ко Дню города: фото
На городских улицах появились флаговые композиции, консоли с историческими снимками, стелы, баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны, сообщили в мэрии.
1 августа 2023, 13:05
Упавшие деревья и затопленные улицы: фото последствий непогоды в Белгородской области
19 июля 2023, 06:50
Новые тупики в Белгороде получили имена
В областном центре появятся тупики Ромашковые и Южные, а также улица Василия Букаева. Новые улицы расположены в Юго-Западном микрорайоне, уточнили в пресс-службе мэрии Белгорода.
21 марта 2023, 11:31
В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах
6 марта 2023, 11:17
2021
Белгород стал одним из пяти городов России, где нет улицы Ленина
30 декабря 2021, 08:36

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