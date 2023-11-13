Белгородцев пытаются напугать фейком о потерявших память военных

И напоследок можно отметить следующее: дело в том, что текст сообщений противоречит сам себе. Так, если бойцы лежат без памяти, то установить их имена нельзя без документов. Если же документы есть, то должна быть и связь с военкоматом. А значит, никаких обзвонов и истерик в медиа не может быть как таковых.