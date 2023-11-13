Белгородцев пытаются напугать фейком о потерявших память военных

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Сообщение о потерявших память военнослужащих стало распространяться в группах, связанных с Белгородской областью. Например, запись опубликовало сообщество, посвящённое слухам города Строитель. Утверждалось, что трое мужчин находятся в госпитале имени Бурденко в Москве, в реанимации №56. К записи были прикреплены номера телефонов: некой Ольги для связи и самого госпиталя.
Данное сообщение — фейк. Если вбить его текст в поисковик, то можно узнать, что ранее «новость» распространяли во многих других регионах уже в прошлом году. Сперва «досталось» Псковской области и республике Марий Эл: дошло до того, что представители регионального отделения Союза женщин России последней обратились за комментарием в сам госпиталь. Там женщине сообщили, что информация не соответствует действительности, передаёт ИА «МариМедиа».
О том, что это фейк, писали и другие СМИ, которые также были вынуждены разбирать эту историю. Утверждалось, что послание было создано украинскими центрами психологических операций (ЦИПсО) с целью нагнетания обстановки среди матерей в тылу и перегрузки госпиталей звонками от взволнованных граждан.
Кроме того, в госпитале имени Бурденко нет 56-го отделения реанимации. Редакция Бел.Ру попыталась позвонить по указанному в записи номеру, но ответа не последовало. Сервис для отслеживания номеров GetContact сообщает, что принадлежит номер мошенникам.
И напоследок можно отметить следующее: дело в том, что текст сообщений противоречит сам себе. Так, если бойцы лежат без памяти, то установить их имена нельзя без документов. Если же документы есть, то должна быть и связь с военкоматом. А значит, никаких обзвонов и истерик в медиа не может быть как таковых.
Согласно прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано свыше 12,5 млн фейков. За два года их количество выросло в восемь раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, опровергающий недостоверную информацию. На сайте проекта теперь можно размещать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с фейками может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки данных на достоверность уже ждут вас на сайте.