Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новогодняя ель

Новый фейк и старая новогодняя ель: о чём говорили белгородцы в понедельник?

13 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Новогодняя ель
13 ноября глава региона в ходе оперсовещания опроверг появившиеся в интернете слухи о напряжённой обстановке в Шебекино и поручил научить жителей записываться на приём к врачу самостоятельно онлайн. В то же время мэрия отчиталась о начале монтажа новогодней ёлки.
Сюжет
Фейк

Новый день — новый фейк

Утром 13 ноября в Сети появился слух, что в Шебекино якобы было очень неспокойно. Однако данная информация оказалась фейком: об этом сообщили на оперсовещании в региональном правительстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что распространённая среди жителей региона информация была придумана медиа для увеличения аудитории. Он напомнил, что в современном мире важно быть бдительными. Глава региона также призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Напомним, что 10 ноября Telegram-канал SHOT сообщил якобы о прорыве диверсионной группы из пяти человек на территорию Белгородской области. Попытка прорыва через границу не удалась, сообщает источник канала. Однако Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино
Узнать подробнее

Новый год — старая ёлка

В Белгороде подготовка к новогодним праздникам уже началась. На Соборной площади появится прошлогодняя искусственная ель высотой около 30 метров, которую украсят шарами, гирляндами и снежинкой на верхушке. Новое дерево мэрия решила не покупать. Монтаж ели займёт около месяца.

Кроме ёлки, на площади установят горку, сцену, световые арки и ярмарочные павильоны. Рабочие с октября устанавливают ледовый каток, позже в центре появятся световые качели.

Стало известно, как центр города оформят к Новому году: гирлянды будут украшать деревья и фасады зданий драмтеатра и администрации, тротуары в разных районах города также будут подсвечены. Новые арт-объекты появятся на Белгородском Арбате, а парк «Берега» украсят световыми объектами.

Подробности новогоднего оформления пока держатся в секрете, но известно, что в его основе будут традиционные элементы с акцентными дополнениями.

В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Узнать подробнее

Эпопея с врачами продолжается

В Белгородской области наблюдается увеличение количества обращений граждан по вопросу записи к врачам: некоторые жители не могут записаться на приём.

Ранее белгородцы также часто обращались с вопросами и по другим темам: по отсутствию лекарств в аптеках или из-за отсутствия врача узкой специальности. Но если в мае и июле этого года доля таких обращений составляла 12,5% и 3,3% соответственно, то к ноябрю этот показатель вырос до более чем 27%.

В связи с этим глава региона Вячеслав Гладков поручил провести дополнительное исследование причин увеличения количества обращений к врачам и выработать меры по их устранению. Он предполагает, что их увеличение может быть связано с ажиотажем в эпидсезон.

Кроме того, он отметил, что система записи к врачу в Белгороде полностью оцифрована. Глава региона поручил министру цифрового развития довести до населения информацию о доступных способах записи к врачу.

Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам
Узнать подробнее
Читайте также:
Новое прочтение: «Преступление и наказание» в кукольной версии покажут в БелгородеТело нашли во дворе: под Белгородом иностранец убил женщину обухом топораЛучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
#Белгородская область#Итоги#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейк#Итоги дня#Запись к врачу#Новогодняя ёлка#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
Сегодня, 14:08
ИП заявил о фальсификации документов фирмой «ДиКК» из Старого Оскола
Сегодня, 14:03
Всё-таки снесут: что известно о судьбе детсада в строящемся Белом квартале
Сегодня, 13:27
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Сначала проверка: эксперты узнают, почему детская площадка ушла под землю в Белгороде
Сегодня, 13:54