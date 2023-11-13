Новый фейк и старая новогодняя ель: о чём говорили белгородцы в понедельник?

Ранее белгородцы также часто обращались с вопросами и по другим темам: по отсутствию лекарств в аптеках или из-за отсутствия врача узкой специальности. Но если в мае и июле этого года доля таких обращений составляла 12,5% и 3,3% соответственно, то к ноябрю этот показатель вырос до более чем 27%.