Новый фейк и старая новогодняя ель: о чём говорили белгородцы в понедельник?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 13 ноября в Сети появился слух, что в Шебекино якобы было очень неспокойно. Однако данная информация оказалась фейком: об этом сообщили на оперсовещании в региональном правительстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что распространённая среди жителей региона информация была придумана медиа для увеличения аудитории. Он напомнил, что в современном мире важно быть бдительными. Глава региона также призвал жителей региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Напомним, что 10 ноября Telegram-канал SHOT сообщил якобы о прорыве диверсионной группы из пяти человек на территорию Белгородской области. Попытка прорыва через границу не удалась, сообщает источник канала. Однако Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.
В Белгороде подготовка к новогодним праздникам уже началась. На Соборной площади появится прошлогодняя искусственная ель высотой около 30 метров, которую украсят шарами, гирляндами и снежинкой на верхушке. Новое дерево мэрия решила не покупать. Монтаж ели займёт около месяца.
Кроме ёлки, на площади установят горку, сцену, световые арки и ярмарочные павильоны. Рабочие с октября устанавливают ледовый каток, позже в центре появятся световые качели.
Стало известно, как центр города оформят к Новому году: гирлянды будут украшать деревья и фасады зданий драмтеатра и администрации, тротуары в разных районах города также будут подсвечены. Новые арт-объекты появятся на Белгородском Арбате, а парк «Берега» украсят световыми объектами.
Подробности новогоднего оформления пока держатся в секрете, но известно, что в его основе будут традиционные элементы с акцентными дополнениями.
В Белгородской области наблюдается увеличение количества обращений граждан по вопросу записи к врачам: некоторые жители не могут записаться на приём.
Ранее белгородцы также часто обращались с вопросами и по другим темам: по отсутствию лекарств в аптеках или из-за отсутствия врача узкой специальности. Но если в мае и июле этого года доля таких обращений составляла 12,5% и 3,3% соответственно, то к ноябрю этот показатель вырос до более чем 27%.
В связи с этим глава региона Вячеслав Гладков поручил провести дополнительное исследование причин увеличения количества обращений к врачам и выработать меры по их устранению. Он предполагает, что их увеличение может быть связано с ажиотажем в эпидсезон.
Кроме того, он отметил, что система записи к врачу в Белгороде полностью оцифрована. Глава региона поручил министру цифрового развития довести до населения информацию о доступных способах записи к врачу.