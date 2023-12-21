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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

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Военный билет

Блокпосты на дорогах и раздача повесток: белгородцев снова пытаются запугать

21 декабря 2023, 08:38
Фото: 1MI
Военный билет

Жителей Белгородской области вновь пугают фейками

В Сети опубликовали якобы постановление губернатора. В фейковом документе указано, что в Белгородской области якобы установят блокпосты на дорогах, а жителям начнут раздавать повестки. Указанная информация не соответствует действительности, пишет «Фонарь».
Сюжет
Фейк

Очередной фейк появился в Сети. На этот раз — о том, что в Белгородской области якобы появятся блокпосты на дорогах, а мужчинам будут раздавать повестки. Эта информация не соответствует действительности.

В интернете опубликовали якобы постановление белгородского губернатора. В фейковом документе указано, что на основных автомагистралях региона необходимо установить контрольные блокпосты для пресечения проникновения вражеских диверсионных групп. Кроме того, военкоматы якобы заставили организовать проверку автомобилей и раздачу повесток гражданам призывного возраста.

Информация не соответствует действительности. Указанного постановления на сайте правительства региона нет. Более того, авторы документа допустили в тексте несколько ошибок.

Фейковый документФейковый документ
Фейковый документ
Фото: «Фонарь»
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#Белгородская область#Постановление#Белгород#Наталья Корявых#Фейк#Фейки#Повестки#Блокпосты
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