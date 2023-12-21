Блокпосты на дорогах и раздача повесток: белгородцев снова пытаются запугать

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Очередной фейк появился в Сети. На этот раз — о том, что в Белгородской области якобы появятся блокпосты на дорогах, а мужчинам будут раздавать повестки. Эта информация не соответствует действительности.
В интернете опубликовали якобы постановление белгородского губернатора. В фейковом документе указано, что на основных автомагистралях региона необходимо установить контрольные блокпосты для пресечения проникновения вражеских диверсионных групп. Кроме того, военкоматы якобы заставили организовать проверку автомобилей и раздачу повесток гражданам призывного возраста.
Информация не соответствует действительности. Указанного постановления на сайте правительства региона нет. Более того, авторы документа допустили в тексте несколько ошибок.