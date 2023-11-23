«Диалог Регионы»: За два года общее количество копий фейков увеличилось в 8 раз

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
На пленарной сессии мероприятия Владимир Табак, гендиректор АНО «Диалог Регионы», выступающей в роли организатора форума и являющейся одним из ведущих операторов по борьбе с недостоверной информацией в России, представил результаты нового исследования. Согласно аналитическим данным, в сравнении с 2021 годом общее число копий ложной информации в России увеличилось в 8 раз и может достигнуть 12,5 млн к концу 2023 года.
Согласно прогнозам, в будущем году ожидается увеличение количества ссылок с неправдивой информацией до 15 млн, в то же время число уникальных фейков в этом году сравнимо с прошлогодним показателем — их было обнаружено около 4 тыс. единиц. В числе прочего удалось выяснить, что чаще всего с фейковым контентом взаимодействуют мужчины старше 40 лет, а распространителями недостоверной информации преимущественно являются женщины от 60 лет. Об этом информирует 56orb.ru.
По словам Владимира Табака, своей главной задачей «Диалог Регионы» видит формирование в Российской Федерации фактчекерского сообщества. Фактчекинг должен стать полноценной частью сферы медиа. Для этого организацией проводится совместная с партнерами работа по развитию в России фактчекинговых сетей. К процессу активно привлекаются медиа и студенты. Расширение сети фактчекеров способствует росту количества легитимных оснований для признания тех или иных материалов недостоверными.
Согласно заявлению Татьяны Матвеевой, начальника Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, в текущем году средняя продолжительность жизни фейка снизилась.
Кроме того, спикер заострила внимание на значимости оказания противодействия новой угрозе — дипфейкам, которые используются злоумышленниками для дестабилизации общественно-политической и экономической ситуации в России.
С 2021 года власти внесли поправки в законодательные акты, благодаря чему соцсети могут проводить мониторинг контента, размещаемого пользователями. В случае обнаружения недостоверных публикаций, в том числе дипфейков, социальные сети имеют право ограничить доступ к неправдивому контенту или обратиться в соответствующие органы.
В Российской Федерации существуют технологические решения, позволяющие эффективно противостоять дипфейкам. В их числе — разработанная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуального контента и оценки дипфейков «Зефир», точность результатов которой на III квартал текущего года достигает 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.