«Диалог Регионы»: За два года общее количество копий фейков увеличилось в 8 раз

Согласно прогнозам, в будущем году ожидается увеличение количества ссылок с неправдивой информацией до 15 млн, в то же время число уникальных фейков в этом году сравнимо с прошлогодним показателем — их было обнаружено около 4 тыс. единиц. В числе прочего удалось выяснить, что чаще всего с фейковым контентом взаимодействуют мужчины старше 40 лет, а распространителями недостоверной информации преимущественно являются женщины от 60 лет. Об этом информирует 56orb.ru.