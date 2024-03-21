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Перекрытие дороги

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2024
Из-за обстрела перекрыт участок дороги на Харгоре, автобусы ездят по-другому
Движение перекрыли на участке улицы Щорса. Автобусы будут ездить временно по другой улице, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.
21 марта, 06:54
На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом
12 марта, 07:56
2023
В Белгороде перекроют часть улицы и изменят маршруты 10 автобусов
6 октября 2023, 10:15
В районе старого корпуса БелГУ в Белгороде перекроют дорогу
4 октября 2023, 12:19
Отменят шесть: что будет с автобусами в день полумарафона в Белгороде
30 августа 2023, 08:34
В центре Белгорода перекрыли часть дороги до конца месяца
Возле строения №58а проводят работы по подключению сетей теплоснабжения к многоквартирному дому. Белгородцев просят искать пути объезда. Об этом сообщили в мэрии.
7 августа 2023, 12:10
В центре Белгорода на месяц перекрыли часть улицы
В Белгороде на месяц перекрыли для движения автомобилей часть улицы Белгородского полка, рассказали в администрации города.
9 июля 2023, 16:59
На улице Белгорода ограничат движение на три недели
Частично перекроют для автомобилистов улицу Лермонтова, сообщили в мэрии города. Это связано с работами по водоотведению.
30 мая 2023, 17:42
В Белгородской области ограничат движение из-за забега
Запрет начнёт действовать уже в это воскресенье, 21 мая, в связи с проведением легкоатлетического забега «Оскольский полумарафон», сообщает пресс-служба правительства региона.
19 мая 2023, 14:53
Участок дороги на Михайловском шоссе в Белгороде снова не откроют
2 марта 2023, 13:44
В Белгороде изменили схему перекрытия дорог из-за фестиваля вареников
На нескольких участках дороги ограничат стоянку 13 января в 23:00. Новую схему опубликовали в городской администрации.
12 января 2023, 13:27
В Белгороде перекроют дороги из-за фестиваля вареников
9 января 2023, 14:51
2022
Ограничения движения по Михайловскому шоссе в Белгороде продлили до 31 января
Дорогу перекрыли на участке в районе строения № 23, сообщили в городской администрации.
28 декабря 2022, 14:36
Дорогу у ЖК «Париж» Белгороде перекрыли ещё на месяц
Движение на улице Зареченской прекратили ещё с 14 июня. С тех пор дорога закрыта. Ограничение продлится до 25 ноября, следует из распоряжения городской администрации.
26 октября 2022, 14:22
В Старом Осколе перекроют часть дороги из-за взрывных работ
Местных жителей просят сохранять спокойствие. Закончат работы в 13:30, сообщили в администрации городского округа.
20 октября 2022, 07:51
На малой Богданке в Белгороде временно перекроют движение
Запрет связан с работами по ремонту ливнёвки в ЖК «Парковый», сообщили в городской администрации.
14 октября 2022, 08:18
У ЖК «Париж» в Белгороде ещё на месяц продлили ограничение движения
Водоканал продолжает работы на сетях водоснабжения в этом районе, сообщили в мэрии.
13 сентября 2022, 09:56
3 и 4 августа в Белгороде перекроют движение по Гражданскому проспекту
30 июля 2022, 09:37

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