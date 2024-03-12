Белгородцам пришлось идти на работу пешком из-за продолжающейся ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Белгородцы вновь пожаловались на работу транспорта во время ракетной опасности. Одна из жалоб поступила на поезд — люди вынуждены в мороз стоять на перроне.
«Пора прекращать это издевательство над людьми. Все стоят на перроне в мороз, и дети в том числе. На перроне безопаснее, чем в поезде? Раньше беспилотников не было? Что за беспредел сейчас начался?» — поинтересовался в Сети местный житель.
Проблемы после объявленной ракетной опасности возникли и с автобусами. Как сообщает Telegram-канал «Белгород № 1», людям пришлось стоять на остановках в ожидании автобусов. Некоторые решили отправиться на работу пешком, несмотря на рекомендации о нахождении в безопасном месте.
О ситуации высказались и таксисты, однако они недовольны словами белгородцев. Автор Telegram-канала «Бабское такси» пишет, что не нужно искать виноватого в этих проблемах.
«Автобусы стоят из-за ракетной опасности — волна негатива на таксистов. Ах и ох, цены на такси конские. Как будто мы их устанавливаем. Машин нет, в ракетную опасность никто ехать не хочет, вот вам и повышенный спрос и конские цены у агрегатора. И ещё: вы хотите, чтоб под ракетами вас за 100 рублей катали? Таксист не человек? Он тоже заработок теряет», — пишет автор.
Напомним, после взрывов 12 марта ракетную опасность объявили по всей Белгородской области. Жителей попросили пройти в укрытия.