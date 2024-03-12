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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Белгородцы ждут транспорт

Белгородцам пришлось идти на работу пешком из-за продолжающейся ракетной опасности

12 марта 2024, 07:31
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Белгородцы ждут транспорт

Ракетная опасность парализовала движение общественного транспорта в Белгороде

В соцсетях жители Белгорода пожаловались, что люди вынуждены в мороз стоять на перроне, потому что не могут сесть в поезд. Проблемы возникли и с работой автобусов, а многие горожане отправились на работу пешком.

Белгородцы вновь пожаловались на работу транспорта во время ракетной опасности. Одна из жалоб поступила на поезд — люди вынуждены в мороз стоять на перроне.

«Пора прекращать это издевательство над людьми. Все стоят на перроне в мороз, и дети в том числе. На перроне безопаснее, чем в поезде? Раньше беспилотников не было? Что за беспредел сейчас начался?» — поинтересовался в Сети местный житель.

Проблемы после объявленной ракетной опасности возникли и с автобусами. Как сообщает Telegram-канал «Белгород № 1», людям пришлось стоять на остановках в ожидании автобусов. Некоторые решили отправиться на работу пешком, несмотря на рекомендации о нахождении в безопасном месте.

О ситуации высказались и таксисты, однако они недовольны словами белгородцев. Автор Telegram-канала «Бабское такси» пишет, что не нужно искать виноватого в этих проблемах.

«Автобусы стоят из-за ракетной опасности — волна негатива на таксистов. Ах и ох, цены на такси конские. Как будто мы их устанавливаем. Машин нет, в ракетную опасность никто ехать не хочет, вот вам и повышенный спрос и конские цены у агрегатора. И ещё: вы хотите, чтоб под ракетами вас за 100 рублей катали? Таксист не человек? Он тоже заработок теряет», — пишет автор.

Напомним, после взрывов 12 марта ракетную опасность объявили по всей Белгородской области. Жителей попросили пройти в укрытия.

Белгородцы идут на работу пешкомБелгородцы идут на работу пешком
Белгородцы идут на работу пешкомБелгородцы идут на работу пешком
Белгородцы идут на работу пешкомБелгородцы идут на работу пешком
Белгородцы на перронеБелгородцы на перроне
Белгородцы идут на работу пешком
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Поезд#Транспорт#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Ракетная опасность#Перрон
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