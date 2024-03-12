Белгородцам пришлось идти на работу пешком из-за продолжающейся ракетной опасности

«Автобусы стоят из-за ракетной опасности — волна негатива на таксистов. Ах и ох, цены на такси конские. Как будто мы их устанавливаем. Машин нет, в ракетную опасность никто ехать не хочет, вот вам и повышенный спрос и конские цены у агрегатора. И ещё: вы хотите, чтоб под ракетами вас за 100 рублей катали? Таксист не человек? Он тоже заработок теряет», — пишет автор.