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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области

Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области

28 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков поделился сводкой об обстрелах Белгородской области за последние сутки. По данным главы региона, за это время последствия от атак ВСУ зафиксировали в восьми районах. В Шебекинском горокруге пострадали восемь человек.

Шебекинский горокруг

В селе Вознесеновка ВСУ атаковали с помощью сразу десяти FPV-дронов. В результате налёта пострадали восемь человек.

  • 17-летняя девочка получила осколочные ранения спины и руки. Она находится под наблюдением специалистов в детской областной больнице.
  • Мужчина с осколочным ранением поясничного отдела получает лечение в городской больнице №2 Белгорода.
  • Мужчина с осколочным ранением, проникающим в брюшную полость,
  • женщина с осколочными ранениями спины и плеча,
  • мужчина с осколочным ранением головы: все они находятся в областной клинической больнице.
  • Ещё троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение.

В результате атак повреждения получили трактор, три грузовых и четыре легковых автомобиля.

По селу Муром выпустили четыре миномётных снаряда. Также в селе с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

На территории округа участники территориальной самообороны уничтожили два дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

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Белгородский район

Сёла Щетиновка и Устинка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населенном пункте.

Над селом Нижний Ольшанец системой ПВО сбили БПЛА противника. Обошлось без последствий.

После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения также выявили в Дубовском сельском поселении и посёлке Разумное: повреждено по одному частному жилому домовладению.

При этом ни в одном из населенных пунктов района пострадавших нет.

Борисовский район

На участке трассы в районе села Богун-Городок с квадрокоптера ВСУ сбросили на легковой автомобиль взрывное устройство. Водитель не пострадал, а вот транспортное средство повреждено.

Валуйский горокруг

В селе Герасимовка спецы обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.

Вейделевский район

Рядом с селом Большие Липяги в поле нашли упавший метеозонд. Пострадавших и разрушений нет. Подробнее о воздушных шарах, которые запускают ВСУ, Бел.Ру писало ранее.

Грайворонский горокруг

На пункт пропуска в селе Козинка с БПЛА сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

Корочанский район

Рядом с селом Поповка и недалеко от села Сетное нашли по одному упавшему БПЛА. Обошлось без последствий.

Старооскольский горокруг

«В результате падения БПЛА в промышленной зоне никто не пострадал, в производственном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Городище обнаружены и изъяты специалистами обломки ещё одного беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

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