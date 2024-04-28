Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков поделился сводкой об обстрелах Белгородской области за последние сутки. По данным главы региона, за это время последствия от атак ВСУ зафиксировали в восьми районах. В Шебекинском горокруге пострадали восемь человек.

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