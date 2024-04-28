Восемь человек пострадали после атаки беспилотников в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В селе Вознесеновка ВСУ атаковали с помощью сразу десяти FPV-дронов. В результате налёта пострадали восемь человек.
В результате атак повреждения получили трактор, три грузовых и четыре легковых автомобиля.
По селу Муром выпустили четыре миномётных снаряда. Также в селе с БПЛА сбросили одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.
На территории округа участники территориальной самообороны уничтожили два дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.
Сёла Щетиновка и Устинка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населенном пункте.
Над селом Нижний Ольшанец системой ПВО сбили БПЛА противника. Обошлось без последствий.
После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения также выявили в Дубовском сельском поселении и посёлке Разумное: повреждено по одному частному жилому домовладению.
При этом ни в одном из населенных пунктов района пострадавших нет.
На участке трассы в районе села Богун-Городок с квадрокоптера ВСУ сбросили на легковой автомобиль взрывное устройство. Водитель не пострадал, а вот транспортное средство повреждено.
В селе Герасимовка спецы обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.
Рядом с селом Большие Липяги в поле нашли упавший метеозонд. Пострадавших и разрушений нет. Подробнее о воздушных шарах, которые запускают ВСУ, Бел.Ру писало ранее.
На пункт пропуска в селе Козинка с БПЛА сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.
Рядом с селом Поповка и недалеко от села Сетное нашли по одному упавшему БПЛА. Обошлось без последствий.
«В результате падения БПЛА в промышленной зоне никто не пострадал, в производственном здании выбиты окна и посечен фасад. В селе Городище обнаружены и изъяты специалистами обломки ещё одного беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.