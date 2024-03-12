Под обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения

Из-за обстрела ВСУ Шебекино пострадала местная жительница

Шебекино подверглось обстрелу, ВСУ, в результате которого пострадала женщина. У неё осколочное ранение. Также повреждено несколько зданий, включая магазин, больницу, детский сад и техникум, а также два автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.