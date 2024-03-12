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Обстрел ВСУ

Под обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения

12 марта 2024, 06:37
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Из-за обстрела ВСУ Шебекино пострадала местная жительница

Шебекино подверглось обстрелу, ВСУ, в результате которого пострадала женщина. У неё осколочное ранение. Также повреждено несколько зданий, включая магазин, больницу, детский сад и техникум, а также два автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.

Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранения лица. Ранение обработали на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате обстрела нанесены различные повреждения шести частным домам, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы по осмотру территории. Продолжается обход, чтобы оценить полную картину ущерба.

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