Под обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранения лица. Ранение обработали на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате обстрела нанесены различные повреждения шести частным домам, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят работы по осмотру территории. Продолжается обход, чтобы оценить полную картину ущерба.