Атаке ВСУ подверглись ещё несколько населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаке ВСУ. По предварительным данным, никто не пострадал. В самом Шебекино из-за взрыва БПЛА оказались повреждены несколько окон в двух многоквартирных домах.
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Также, сообщается, что в Новой Таволжанке повреждения коснулись линии электропередачи после попадания снаряда. Специализированные службы находятся на месте происшествий и оказывают помощь. Обход территорий для обнаружения возможных угроз продолжается.
Сегодня ночью коло 02:50 стало известно, что беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Никто не пострадал. Некоторые линии электропередач повреждены. Без электроэнергии остались семь населённых пунктов.