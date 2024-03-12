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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Обстрел

Атаке ВСУ подверглись ещё несколько населённых пунктов Белгородской области

12 марта 2024, 04:42
Фото: 1MI
Обстрел

Под обстрел ВСУ попали Шебекино, Шебекинский горокруг и Новая Таволжанка

Шебекинский горокруг подвергся атаке ВСУ. Под удар попали Шебекино и Новая Таволжанка. По предварительным данным никто не пострадал. Однако есть разрушения. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаке ВСУ. По предварительным данным, никто не пострадал. В самом Шебекино из-за взрыва БПЛА оказались повреждены несколько окон в двух многоквартирных домах.

Также, сообщается, что в Новой Таволжанке повреждения коснулись линии электропередачи после попадания снаряда. Специализированные службы находятся на месте происшествий и оказывают помощь. Обход территорий для обнаружения возможных угроз продолжается.

Сегодня ночью коло 02:50 стало известно, что беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Никто не пострадал. Некоторые линии электропередач повреждены. Без электроэнергии остались семь населённых пунктов.

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