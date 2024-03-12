Атаке ВСУ подверглись ещё несколько населённых пунктов Белгородской области

В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаке ВСУ. По предварительным данным, никто не пострадал. В самом Шебекино из-за взрыва БПЛА оказались повреждены несколько окон в двух многоквартирных домах.

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Также, сообщается, что в Новой Таволжанке повреждения коснулись линии электропередачи после попадания снаряда. Специализированные службы находятся на месте происшествий и оказывают помощь. Обход территорий для обнаружения возможных угроз продолжается.