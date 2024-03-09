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Взрыв

Взрывное устройство сбросил беспилотник на жилой сектор в белгородском приграничье

9 марта 2024, 08:53
Фото: 1MI
Взрыв

Дрон атаковал жилой сектор сбросив взрывное устройство на частные дома

В жилом секторе хутора Мухин Шебекинского горокруга дрон ВСУ сбросил подвешенное на него взрывное устройство, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. БПЛА сбросил закреплённую на нём взрывчатку на частные дома. В результате взрыва повреждения получил один из них. Осколками в жилом строении пробило окна и посекло фасад. Пострадавших в результате атаки нет. Сейчас оперативные службы уточняют обстоятельства и ликвидируют последствия взрыва.

Сегодня утром под удар ВСУ попал Грайворонский городской округ. В селе Безымено беспилотник также сбросил взрывное устройство на жилые дома. В одном из них из-за подрыва боеприпаса выбило окна, однако обошлось без пострадавших.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Михаил Дьяченко
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