Взрывное устройство сбросил беспилотник на жилой сектор в белгородском приграничье

Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. БПЛА сбросил закреплённую на нём взрывчатку на частные дома. В результате взрыва повреждения получил один из них. Осколками в жилом строении пробило окна и посекло фасад. Пострадавших в результате атаки нет. Сейчас оперативные службы уточняют обстоятельства и ликвидируют последствия взрыва.



Сегодня утром под удар ВСУ попал Грайворонский городской округ. В селе Безымено беспилотник также сбросил взрывное устройство на жилые дома. В одном из них из-за подрыва боеприпаса выбило окна, однако обошлось без пострадавших.