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Posted 10 февраля, 06:30

Published 10 февраля, 06:30

Modified 10 февраля, 06:46

Updated 10 февраля, 06:46

Разрушения

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов

10 февраля 2024, 06:30
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгородской области за сутки зафиксированы удары по шести приграничны районам

Согласно оперативной информации, за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по шести муниципалитетам Белгородской области. Сообщается, что пострадавших нет. Однако есть разрушения.
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Обстрел

В результате атаки ВСУ от 8 февраля в Разумном Белгородского района пострадали пять частных домов, два гаража, четыре автомобиля и одна единица сельскохозяйственной техники. В Северном выбиты окна в одном жилом доме.

В Валуйском городском округе зарегистрировано пять артиллерийских ударов по Дубровке, без последствий.

В Волоконовском районе обстрелян посёлок Тишанка. Зафиксировано четыре прилёта, без каких-либо последствий.

В Грайворонском городском округе Мокрую Орловку атаковали тремя миномётными снарядами. Также в Дроновке пострадало грузовое авто после нападения дрона-камикадзе. Без пострадавших.

В Шебекинском городском округе по окраине Новой Таволжанки ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда. Без последствий.

Также вчера стало известно, что ночью в Орловской области уничтожено четыре БПЛА. По информации, ВСУ предпринята попытка атаковать нефтебазу в посёлке Стальной Конь с помощью дрона-камикадзе.

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