За прошедшие сутки ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов

Posted 10 февраля, 06:30
Published 10 февраля, 06:30
Modified 10 февраля, 06:46
Updated 10 февраля, 06:46
В результате атаки ВСУ от 8 февраля в Разумном Белгородского района пострадали пять частных домов, два гаража, четыре автомобиля и одна единица сельскохозяйственной техники. В Северном выбиты окна в одном жилом доме.
В Валуйском городском округе зарегистрировано пять артиллерийских ударов по Дубровке, без последствий.
В Волоконовском районе обстрелян посёлок Тишанка. Зафиксировано четыре прилёта, без каких-либо последствий.
В Грайворонском городском округе Мокрую Орловку атаковали тремя миномётными снарядами. Также в Дроновке пострадало грузовое авто после нападения дрона-камикадзе. Без пострадавших.
В Шебекинском городском округе по окраине Новой Таволжанки ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда. Без последствий.
Также вчера стало известно, что ночью в Орловской области уничтожено четыре БПЛА. По информации, ВСУ предпринята попытка атаковать нефтебазу в посёлке Стальной Конь с помощью дрона-камикадзе.