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Беспилотник

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Ноябрь
Обстрелы ВСУ и поддержка бизнесу: как прошло воскресенье в Белгородской области
3 ноября, 15:30
Октябрь
Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался
30 октября, 13:43
Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде
28 октября, 13:34
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
28 октября, 11:02
Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина
21 октября, 06:11
В больнице скончался белгородец, пострадавший при обстреле под Белгородом 12 октября
17 октября, 17:05
Вместо грибов — БПЛА: в лесу белгородец обнаружил опасную находку (видео)
11 октября, 10:16
Беспилотник атаковал одно из белгородских предприятий
11 октября, 09:51
Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус под Белгородом
4 октября, 09:19
Сельхозпредприятие подверглось атаке ВСУ в Белгородской области
4 октября, 05:51
Есть пострадавший: Гладков уточнил последствия утренней атаки ВСУ на Белгород
3 октября, 17:57
Под Белгородом есть последствия утренних взрывов
1 октября, 05:39
Сентябрь
Женщине оторвало обе ноги после атаки беспилотника на легковой автомобиль
28 сентября, 20:36
Разрушений после атаки на белгородский Губкин оказалось ещё больше
23 сентября, 14:45
В Губкине ночью раздался взрыв: что произошло?
23 сентября, 03:40
Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
21 сентября, 15:11
Четыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус
18 сентября, 05:03
Над Белгородом раздался взрыв: что произошло?
14 сентября, 20:23
Август
Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУ
24 августа, 16:09
В Белгородском районе мирный житель получил ранения после атаки ВСУ
24 августа, 06:30

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