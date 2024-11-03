Шесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?

За сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области. Всего со стороны Украины они нанесли не менее 80 ударов. Есть ли какие-либо последствия на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.