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Обстрел

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3 ноября
Обстрелы ВСУ и поддержка бизнесу: как прошло воскресенье в Белгородской области
3 ноября, 15:30
Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
3 ноября, 11:03
Четыре человека пострадали из-за обстрела под Белгородом
3 ноября, 10:12
2 ноября
Белгородец ранен при взрыве беспилотника в его автомобиле
2 ноября, 08:58
1 ноября
Автобус и два предприятия под Белгородом попали под удар ВСУ
1 ноября, 11:11
Мужчина и женщина пострадали из-за дрона ВСУ, ударившего по их машине
1 ноября, 09:15
31 октября
В Шебекино дрон ВСУ сдетонировал в полёте, повреждены окна и авто
31 октября, 16:35
Пострадавшая при вчерашнем обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии
31 октября, 07:56
30 октября
Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
30 октября, 11:30
29 октября
В Белгороде попавшую под обстрел остановку отремонтируют до середины декабря
29 октября, 16:51
Нарушали, предупредили: почему в Белгороде крышу МКД не могут починить уже полгода?
29 октября, 05:18
28 октября
Дроны полностью уничтожили четыре авто в белгородском приграничье
28 октября, 20:25
Семь домов белгородцев пострадали при обстреле ВСУ. Что известно?
28 октября, 18:06
В атакованной БПЛА многоэтажке Белгорода тепловой контур закроют к концу дня
28 октября, 13:06
Шесть украинских БПЛА атаковали Белгород. Что известно о разрушениях?
За сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области. Всего со стороны Украины они нанесли не менее 80 ударов. Есть ли какие-либо последствия на земле, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
28 октября, 07:16
27 октября
ВСУ продолжают обстрел: над Белгородом сбили дрон, Тишанку обстреляли из артиллерии
27 октября, 16:05
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два муниципалитета, уничтожен частный дом
27 октября, 14:28
За сутки ВСУ обстреляли 28 белгородских населённых пунктов и два муниципалитета
27 октября, 08:00
Рано утром дрон ВСУ атаковал село под Белгородом, ранена женщина, есть повреждения
27 октября, 06:28
26 октября
Дом, предприятие, дорога: ВСУ атаковали дронами белгородское приграничье
Утром субботы, 26 октября, ВСУ атаковали Шебекинский округ с применением беспилотников. Пострадавших не было, о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
26 октября, 08:17

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