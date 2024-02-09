Летит дальше Белгорода: беспилотник ВСУ пытался атаковать орловскую нефтебазу

Также редакции стало известно, что средствам ПВО удалось пресечь атаку беспилотника на нефтебазу в посёлке Стальной Конь под Орлом. Информацию подтвердили и местные жители, заметившие вспышку света в этом районе. Обезвредить БПЛА удалось в районе 3:30. Орловцы писали, что проснулись от звука взрыва.