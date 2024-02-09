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Posted 9 февраля, 08:36

Published 9 февраля, 08:36

Modified 9 февраля, 08:38

Updated 9 февраля, 08:38

Беспилотник

Летит дальше Белгорода: беспилотник ВСУ пытался атаковать орловскую нефтебазу

9 февраля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Орловской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Ночью над Орловской областью сбили четыре БПЛА противника. Стало известно, что одним из дронов пытались атаковать нефтебазу в посёлке Стальной Конь, пишет «Орелtimes».
Сюжет
СВО

ВСУ с помощью беспилотника пытались атаковать нефтебазу под Орлом. Всего над регионом сбили четыре БПЛА противника.

Как пишет издание, минувшей ночью в Орловской области удалось пресечь попытки атаки четырёх беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По данным губернатора, пострадавших нет. Для обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия.

Также редакции стало известно, что средствам ПВО удалось пресечь атаку беспилотника на нефтебазу в посёлке Стальной Конь под Орлом. Информацию подтвердили и местные жители, заметившие вспышку света в этом районе. Обезвредить БПЛА удалось в районе 3:30. Орловцы писали, что проснулись от звука взрыва.

В Белгороде накануне раздались звуки взрывов. В городе и районе дважды объявляли ракетную опасность.

Второй раз за день: в Белгороде вновь раздаются взрывы, объявлена ракетная опасность
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Орловская область#Наталья Корявых#Нефтебаза#Андрей Клычков#СВО
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