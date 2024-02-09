Летит дальше Белгорода: беспилотник ВСУ пытался атаковать орловскую нефтебазу

Posted 9 февраля, 08:36
Published 9 февраля, 08:36
Modified 9 февраля, 08:38
Updated 9 февраля, 08:38
ВСУ с помощью беспилотника пытались атаковать нефтебазу под Орлом. Всего над регионом сбили четыре БПЛА противника.
Как пишет издание, минувшей ночью в Орловской области удалось пресечь попытки атаки четырёх беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По данным губернатора, пострадавших нет. Для обеспечения безопасности правоохранители проводят необходимые мероприятия.
Также редакции стало известно, что средствам ПВО удалось пресечь атаку беспилотника на нефтебазу в посёлке Стальной Конь под Орлом. Информацию подтвердили и местные жители, заметившие вспышку света в этом районе. Обезвредить БПЛА удалось в районе 3:30. Орловцы писали, что проснулись от звука взрыва.
В Белгороде накануне раздались звуки взрывов. В городе и районе дважды объявляли ракетную опасность.