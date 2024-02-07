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Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

Над Белгородом сбили пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей

7 февраля 2024, 17:52
Фото: Изображение Midjourney

Над Белгородом сбили пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Белгородом сбили пять воздушный целей. Как уточнили в Минобороны, речь шла о реактивных снарядах РСЗО RM-70 «Вампир» чешского производства.
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Обстрел

По предварительным данным, пострадавших нет после обстрела и работы ПВО нет.

Есть последствия на земле. Так, в Белгороде в нескольких квартирах повредило стёкла. Также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях, ещё у одного дома повреждена хозпостройка.

Задело и Белгородский район: там пробита кровля в двух частных домовладениях, посечено три автомобиля.

Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется.
Вячеслав Гладков

В Минобороны рассказали, что в 19:50 силы ПВО пресекли попытку Украины нанести удар по территории Белгородской области. Пять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» были уничтожены в небе.

В городе также отменили сигнал об угрозе ракетной опасности.

Сегодня по Белгороду уже били из «Вампиров». Это чешское оружие, которое Украина стала часто использовать с начала января этого года. Сегодня в результате обстрела из этой РСЗО пострадали два человека.

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#Происшествия#Украина#Белгород#Минобороны#Обстрел#Повреждения#Артем Черненко#Оперативные службы#Реактивные снаряды#Вампир
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