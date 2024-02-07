Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целей

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
По предварительным данным, пострадавших нет после обстрела и работы ПВО нет.
Есть последствия на земле. Так, в Белгороде в нескольких квартирах повредило стёкла. Также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях, ещё у одного дома повреждена хозпостройка.
Задело и Белгородский район: там пробита кровля в двух частных домовладениях, посечено три автомобиля.
Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется.
Вячеслав Гладков
В Минобороны рассказали, что в 19:50 силы ПВО пресекли попытку Украины нанести удар по территории Белгородской области. Пять реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» были уничтожены в небе.
В городе также отменили сигнал об угрозе ракетной опасности.
Сегодня по Белгороду уже били из «Вампиров». Это чешское оружие, которое Украина стала часто использовать с начала января этого года. Сегодня в результате обстрела из этой РСЗО пострадали два человека.