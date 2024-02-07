Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Сирена выла сегодня как в центре Белгорода, так и в других его районах. Например, на остановке Костюкова на Харгоре её было слышно отчётливо.
Посетителей одной из «Лент» в это время спустили в подземный паркинг. Судя по кадрам, каждый переживает стресс так, как может.
О каких-либо последствиях информация не поступала. Сперва журналисты предположили, что в центре разбились фонари. Позже стало известно, что произошло это раньше серии взрывов. Сообщают также о выбитых окнах в одном из частных домов. Бел.Ру следит за ситуацией.
Это второй обстрел Белгорода за сутки. До этого над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших.