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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Белгородцы второй раз за день укрываются от взрывов и слышат сирены

Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде

7 февраля 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы второй раз за день укрываются от взрывов и слышат сирены

Белгород второй раз за сутки попал сегодня, 7 февраля под обстрел. В городе выла сирена, а посетителей магазинов спустили в подземные укрытия. О каких-либо последствиях на земле официальной информации не поступало.
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Обстрел

Сирена выла сегодня как в центре Белгорода, так и в других его районах. Например, на остановке Костюкова на Харгоре её было слышно отчётливо.

Видео: Bel.ru

Посетителей одной из «Лент» в это время спустили в подземный паркинг. Судя по кадрам, каждый переживает стресс так, как может.

О каких-либо последствиях информация не поступала. Сперва журналисты предположили, что в центре разбились фонари. Позже стало известно, что произошло это раньше серии взрывов. Сообщают также о выбитых окнах в одном из частных домов. Бел.Ру следит за ситуацией.

Это второй обстрел Белгорода за сутки. До этого над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших.

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