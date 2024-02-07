Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в Белгороде

Это второй обстрел Белгорода за сутки. До этого над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших.