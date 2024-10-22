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Взрывы

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Октябрь
Белгородцы из неприграничного района пожаловались на звуки взрывов
22 октября, 16:45
Две ракетных опасности за 15 минут: над Белгородом работает ПВО
22 октября, 09:37
Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях
21 октября, 06:34
Над Белгородом впервые за долгое время снова громко: что известно о последствиях?
19 октября, 15:54
Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде
7 октября, 10:29
Есть пострадавший: Гладков уточнил последствия утренней атаки ВСУ на Белгород
3 октября, 17:57
Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде и Белгородском районе?
3 октября, 07:02
Неспокойный день продолжается: взрывы прогремели над Белгородом
3 октября, 06:20
БПЛА атакуют Белгород и Белгородский район: что известно?
2 октября, 19:34
Октябрь в Белгороде начался громко: прозвучало несколько взрывов
1 октября, 05:11
Сентябрь
В Белгороде ночью была ракетная опасность. Есть ли последствия?
30 сентября, 06:14
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде в микрорайоне «Улитка»
27 сентября, 17:50
В Белгороде гремят новые взрывы и говорят о подорожании проезда
25 сентября, 15:30
Белгород вновь попал под мощный обстрел: что известно?
16 сентября, 09:28
Во дворе горят авто, а жители буднично выкидывают мусор: Белгород вновь под обстрелом
16 сентября, 07:14
Белгород попал под обстрел, были пожары. Что известно о последствиях?
16 сентября, 05:35
Восемь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода
16 сентября, 05:24
После серии взрывов в Белгороде возникло несколько пожаров
16 сентября, 04:07
В Белгороде после взрывов поднимается столб дыма
8 сентября, 08:41
Новые взрывы и отсутствие афиш в городе: что в среду произошло в Белгороде?
4 сентября, 15:30

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