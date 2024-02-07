Белгород опять атаковали «вампирами»: что известно о новом ударе ВСУ

Известно, что в результате атаки в Белгороде зафиксировали разрушения в двух многоквартирных домах: в квартирах выбиты окна. Осколки повредили 15 автомобилей и территорию одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе разрушения выявили в двух частных домах и на территории завода.