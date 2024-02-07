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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Обстрел

Белгород опять атаковали «вампирами»: что известно о новом ударе ВСУ

7 февраля 2024, 15:41
Фото: 1MI
Обстрел

После удара ВСУ по Белгороду есть раненые и разрушения

Белгородская область подверглась атаке около 16:30. В регионе включили сирену и предупредили о ракетной опасности. Позже очевидцы опубликовали фото последствий, а губернатор сообщил о пострадавших. Подробности атаки — в материале Бел.Ру.

В Белгороде и Белгородском районе 7 февраля в 16:26 объявили ракетную опасность: включили сирену и попросили горожан спрятаться в укрытия. До этого над городом прогремела серия взрывов. Громкие звуки было отчётливо слышно в разных районах.

Сразу после взрывов стало известно о госпитализации ребёнка на улице Щорса в Белгороде. Очевидцы рассказали, что в районе «Солнечного» рынка автомобиль сбил мальчика. По словам белгородцев, ребёнок испугался взрывов и побежал через дорогу на красный сигнал светофора.

В УМВД уточнили, что пострадавшему мальчику 11 лет. Он попал под колёса Toyota. Ребёнка с травмами увезли на скорой. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Позже жители стали присылать фотографии и видеозаписи с последствиями громких звуков. В одном из микрорайонов в многоквартирных домах выбиты окна, повреждены машины и фасады зданий. Некоторые очевидцы сообщали о пожаре, другие — о пострадавшем водителе фуры.

Из-за ракетной опасности в торговом центре «Сити Молл» все магазины закрылись, а людей отвели в подвальное помещение. На цокольный этаж провели и посетителей «Мега Гринна». Людям пришлось ждать в ТЦ отбоя ракетной опасности. Сигнал от МЧС поступил только в 18:35.

В Министерстве обороны России сообщили, что около 16:30 над Белгородской областью система ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Позже эту информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что цели сбили на подлёте к столице региона.

По предварительной информации, пострадали двое мужчин: у одного баротравма, у другого — осколочное ранение головы и контузия. Первый мужчина от госпитализации отказался, второго отвезли в горбольницу №2.

Известно, что в результате атаки в Белгороде зафиксировали разрушения в двух многоквартирных домах: в квартирах выбиты окна. Осколки повредили 15 автомобилей и территорию одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе разрушения выявили в двух частных домах и на территории завода.

Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород
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