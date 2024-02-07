Предприятие попало под обстрел в Белгороде: на месте работают следователи

При этом информации об изменении рабочего графика предприятия на данный момент нет, сообщили редакции представили организации. Контакты руководства предприятия для комментария охрана предоставить не смогла, сославшись на занятость и работу со следователями.



У самого предприятия АО «Верофарм» после попадания осколков снаряда повреждена главная проходная. Осколки кирпича рассыпались по улице и частично задели магазин «Продукты» на первом этаже. Последний, судя по кадрам, не пострадал.



Несмотря на то, что ранее власти разрешили белгородцам опаздывать на работу во время ракетной опасности, регламента по посещению пострадавших предприятий до сих пор нет. В случае, если он всё же есть, ранее белгородскими чиновниками публично его не озвучивали.