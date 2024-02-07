Предприятие попало под обстрел в Белгороде: на месте работают следователи

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
При этом информации об изменении рабочего графика предприятия на данный момент нет, сообщили редакции представили организации. Контакты руководства предприятия для комментария охрана предоставить не смогла, сославшись на занятость и работу со следователями.
У самого предприятия АО «Верофарм» после попадания осколков снаряда повреждена главная проходная. Осколки кирпича рассыпались по улице и частично задели магазин «Продукты» на первом этаже. Последний, судя по кадрам, не пострадал.
Несмотря на то, что ранее власти разрешили белгородцам опаздывать на работу во время ракетной опасности, регламента по посещению пострадавших предприятий до сих пор нет. В случае, если он всё же есть, ранее белгородскими чиновниками публично его не озвучивали.
Над Белгородской областью сбили сегодня семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго забрали в больницу.