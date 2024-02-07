Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

Над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Днём 7 февраля в регионе раздалось несколько взрывов. Громко было в том числе в Белгороде. О том, чем атаковали регион в этот раз, сообщили в Минобороны РФ.