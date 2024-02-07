Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Над Белгородской областью уничтожено семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». ПВО сработала около 16:30.
Примерно в это время над Белгородом раздалось несколько оглушительных бахов. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Работала сирена. О взрывах также сообщали жители Шебекинского горокруга.
В Сети публикуют кадры последствий атаки на Белгород. Однако официальной информации пока не было.
Известно также о госпитализации ребёнка после взрывов на Харгоре. Очевидцы рассказали, что испугавшийся мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Юного белгородца госпитализировали.