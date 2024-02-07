Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Снова «Вампир»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

7 февраля 2024, 14:30
Фото: 1MI

Над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Днём 7 февраля в регионе раздалось несколько взрывов. Громко было в том числе в Белгороде. О том, чем атаковали регион в этот раз, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

Над Белгородской областью уничтожено семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». ПВО сработала около 16:30.

Примерно в это время над Белгородом раздалось несколько оглушительных бахов. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Работала сирена. О взрывах также сообщали жители Шебекинского горокруга.

В Сети публикуют кадры последствий атаки на Белгород. Однако официальной информации пока не было.

Известно также о госпитализации ребёнка после взрывов на Харгоре. Очевидцы рассказали, что испугавшийся мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Юного белгородца госпитализировали.

Вторая атака за ночь: ВСУ вновь ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессомБелгородцам, которые не могут попасть в свои дома из-за обстрелов, окажут помощьБелгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю
#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#СВО#Взрывы#РСЗО#Реактивные снаряды#Вампир
Подпишитесь
Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород
Сегодня, 15:01
В Сети сообщают о госпитализации ребёнка после взрывов в Белгороде
Сегодня, 14:16
Выбитые окна и повреждённые машины: последствия взрывов над Белгородом
Сегодня, 14:34
«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки
Сегодня, 12:07
Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
Сегодня, 13:25