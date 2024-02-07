Белгородцам, которые не могут попасть в свои дома из-за обстрелов, окажут помощь

Также во время встречи глава региона обсудил с Мишустиным поддержку пострадавшего в Шебекинском горокруге малого и среднего бизнеса. На эти цели было направлено 250 млн рублей из регионального бюджета. Вячеслав Гладков отметил, что этих средств недостаточно.