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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Белгородский губернатор Гладков доложил о встрече с премьер-министром Мишустиным

Белгородцам, которые не могут попасть в свои дома из-за обстрелов, окажут помощь

7 февраля 2024, 06:48
Фото: 1MI

Белгородский губернатор Гладков доложил о встрече с премьер-министром Мишустиным

Таких семей в области в настоящий момент 235. Вопрос обсудил глава региона Вячеслав Гладков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам главы региона, необходимо предоставить жильё собственникам, у которых закрыт доступ к своим домам из-за обстрелов. Таких семей в настоящий момент 235.

По докладу глав муниципальных образований, таких домов у нас 235, дополнительно к 15 населённым пунктам, где введён режим ЧС и жители отселены. Например, дома на улице Земной Рай села Заречье-Второе Грайворонского городского округа.
Вячеслав Гладков

Также во время встречи глава региона обсудил с Мишустиным поддержку пострадавшего в Шебекинском горокруге малого и среднего бизнеса. На эти цели было направлено 250 млн рублей из регионального бюджета. Вячеслав Гладков отметил, что этих средств недостаточно.

Помимо этого, на встрече поговорили о создании свободной экономической зоны для шебекинских предприятий по модели, которую применяют в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

На ближайшем заседании правительства РФ будут приняты первые необходимые решения.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Михаил мишустин#Обстрел ВСУ#Предоставление жилья
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