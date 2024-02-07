Белгородцам, которые не могут попасть в свои дома из-за обстрелов, окажут помощь

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
По словам главы региона, необходимо предоставить жильё собственникам, у которых закрыт доступ к своим домам из-за обстрелов. Таких семей в настоящий момент 235.
По докладу глав муниципальных образований, таких домов у нас 235, дополнительно к 15 населённым пунктам, где введён режим ЧС и жители отселены. Например, дома на улице Земной Рай села Заречье-Второе Грайворонского городского округа.
Вячеслав Гладков
Также во время встречи глава региона обсудил с Мишустиным поддержку пострадавшего в Шебекинском горокруге малого и среднего бизнеса. На эти цели было направлено 250 млн рублей из регионального бюджета. Вячеслав Гладков отметил, что этих средств недостаточно.
Помимо этого, на встрече поговорили о создании свободной экономической зоны для шебекинских предприятий по модели, которую применяют в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
На ближайшем заседании правительства РФ будут приняты первые необходимые решения.