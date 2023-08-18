Белгородцы обратились к Мишустину из-за проведённого только на бумаге капремонта

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Жители дома №40 по улице Семашко в Белгороде написали жалобы в Генпрокуратуру, СК и даже премьер-министру Михаилу Мишустину. Причиной стал капитальный ремонт дома, выполненный по документам в 2022 году.
Как пишет издание, в письме горожане рассказали, что в апреле 2023 года они узнали, что одна из жительниц дома без проведения собрания заключила договор на капремонт МКД. При этом, по их словам, председателем совета дома она не была, и всё это проводилось без согласия с жителями.
Вышло, что хранившиеся на спецсчёте фонда капремонта деньги потратили, но «фактически капитальный ремонт проведён не был», говорят белгородцы. Также они утверждают, что Фонд содействия реформированию ЖКХ не проверил действия подрядчика. Последний по документам делал ремонт. Не проконтролировали и действия названного председателя совета дома. В итоге предпринимателю Виталию Бондареву перечислили более 6,7 млн рублей.
Интересно, что полиция проводила проверку, но состава преступления не нашла. Однако жители уверены, что нарушены нормы и правила при распоряжении средствами фонда капитального ремонта. Более того, они считают, что есть признаки хищений с элементами сговора нескольких лиц.
Нынешний председатель совета дома Марина Ломановская подтвердила, что жители дома направили три обращения. Она утверждает, что договор подписан с лицом, у которого не было на это полномочий. Более того, белгородка упомянула и результаты почерковедческой экспертизы, «которая признавала, что наши подписи подделаны».
По словам Ломановской, прошлый председатель совета дома умерла два года назад. После этого общих собраний с жителями никто не проводил. Также она утверждает, что названный председатель самостоятельно решила, что будет заниматься делами дома, хотя люди возложили эти обязанности на другую женщину.
Что до подрядчика, то связаться с ним у редакции не вышло.