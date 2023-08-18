Белгородцы обратились к Мишустину из-за проведённого только на бумаге капремонта

Как пишет издание, в письме горожане рассказали, что в апреле 2023 года они узнали, что одна из жительниц дома без проведения собрания заключила договор на капремонт МКД. При этом, по их словам, председателем совета дома она не была, и всё это проводилось без согласия с жителями.