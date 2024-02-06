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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Правительство урегулировало вопрос выдачи земли пострадавшим жителям приграничья

Белгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю

6 февраля 2024, 10:24
Фото: 1MI

Правительство урегулировало вопрос выдачи земли пострадавшим жителям приграничья

О такой мере поддержки сообщили журналисты РИА «Новости» со ссылкой на постановление федерального правительства. Поддержка будет действовать для всех приграничных регионов. Сообщается, что землю смогут получить и те, кто арендовал жильё.

Жители приграничных регионов, которые в результате атак ВСУ остались без домов, смогут бесплатно получить землю. Такой мерой обеспечат всех вне зависимости от того, пользовались ли они такой льготой ранее.

Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли.
сообщили в кабмине

В правительстве уточнили, что ранее бесплатную землю, согласно законодательству, выдавали льготным категориям жителей лишь один раз. Теперь же бесплатный участок пострадавшие при обстрелах граждане смогут получить без учёта принципа однократности.

Нововведение будет касаться не только тех, кто жил в собственном жилье и потерял его, но и тех, кто являлся арендатором.

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#Общество#Белгородская область#Земля#Дома#Белгород#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Белгородское приграничье
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