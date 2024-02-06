Белгородцы, потерявшие жильё при обстреле, смогут бесплатно получить землю

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Жители приграничных регионов, которые в результате атак ВСУ остались без домов, смогут бесплатно получить землю. Такой мерой обеспечат всех вне зависимости от того, пользовались ли они такой льготой ранее.
Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли.
сообщили в кабмине
В правительстве уточнили, что ранее бесплатную землю, согласно законодательству, выдавали льготным категориям жителей лишь один раз. Теперь же бесплатный участок пострадавшие при обстрелах граждане смогут получить без учёта принципа однократности.
Нововведение будет касаться не только тех, кто жил в собственном жилье и потерял его, но и тех, кто являлся арендатором.