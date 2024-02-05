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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Последствия обстрела

Дома, авто и комбайн пострадали при обстрелах Белгородской области

5 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ нанесли по Белгородской области более 80 ударов

Накануне под обстрелы противника попали шесть районов. В трёх муниципалитетах зафиксировали разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Более 80 ударов ВСУ нанесли 4 февраля по Белгородской области. Под огнём противника были шесть муниципалитетов. В трёх зафиксировали разрушения, но никто из мирных жителей не пострадал.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО на 4 февраля разрушения есть в Новосадовом. В частном доме повредило дымоход. В Никольском в одном частном доме повреждена кровля.

Также в районе по Устинке и Красному Хутору выпустили 22 артиллерийских снаряда. Красный Хутор вдобавок атаковали тремя дронами-камикадзе. Обошлось без последствий.

Старый Хутор в Валуйском горокруге атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадали гараж и забор частного домовладения. Под артобстрелом были Логачёвка и Вериговка — восемь прилётов. Последнюю атаковали ещё тремя дронами-камикадзе. Два таких же БПЛА ударили по селу Долгое.

Три артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Демидовке в Краснояружском районе. В частном домовладении повредило кровлю и хозпостройку. Осколками посекло два легковых автомобиля, комбайн, трубу газопровода и электрический кабель. Электричество и газоснабжение уже восстановили. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. По Задорожному и Репяховке ударили пятью артиллерийскими снарядами.

Дрон-камикадзе атаковал окраину хутора Плотвянка в Волоконовском районе. По Мокрой Орловке в Грайворонском округе выпустили четыре миномётных снаряда.

В Шебекинском горокруге Середу, Новую Таволжанку, МАПП «Шебекино», Панков, Марьино, Мухин и Муром обстреляли из миномётов. Всего насчитали 30 прилётов. Обошлось без последствий.

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
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