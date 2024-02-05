Дома, авто и комбайн пострадали при обстрелах Белгородской области

Три артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Демидовке в Краснояружском районе. В частном домовладении повредило кровлю и хозпостройку. Осколками посекло два легковых автомобиля, комбайн, трубу газопровода и электрический кабель. Электричество и газоснабжение уже восстановили. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. По Задорожному и Репяховке ударили пятью артиллерийскими снарядами.