Дома, авто и комбайн пострадали при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Более 80 ударов ВСУ нанесли 4 февраля по Белгородской области. Под огнём противника были шесть муниципалитетов. В трёх зафиксировали разрушения, но никто из мирных жителей не пострадал.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки средствами ПВО на 4 февраля разрушения есть в Новосадовом. В частном доме повредило дымоход. В Никольском в одном частном доме повреждена кровля.
Также в районе по Устинке и Красному Хутору выпустили 22 артиллерийских снаряда. Красный Хутор вдобавок атаковали тремя дронами-камикадзе. Обошлось без последствий.
Старый Хутор в Валуйском горокруге атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва пострадали гараж и забор частного домовладения. Под артобстрелом были Логачёвка и Вериговка — восемь прилётов. Последнюю атаковали ещё тремя дронами-камикадзе. Два таких же БПЛА ударили по селу Долгое.
Три артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Демидовке в Краснояружском районе. В частном домовладении повредило кровлю и хозпостройку. Осколками посекло два легковых автомобиля, комбайн, трубу газопровода и электрический кабель. Электричество и газоснабжение уже восстановили. В Староселье дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. По Задорожному и Репяховке ударили пятью артиллерийскими снарядами.
Дрон-камикадзе атаковал окраину хутора Плотвянка в Волоконовском районе. По Мокрой Орловке в Грайворонском округе выпустили четыре миномётных снаряда.
В Шебекинском горокруге Середу, Новую Таволжанку, МАПП «Шебекино», Панков, Марьино, Мухин и Муром обстреляли из миномётов. Всего насчитали 30 прилётов. Обошлось без последствий.