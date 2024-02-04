ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Дрон-камикадзе ВСУ взорвался в селе Старый Хутор Валуйского горокруга. В результате пострадал один частный дом — у него повреждён забор и гараж. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил Вячеслав Гладков. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее глава региона сообщил о том, что за сутки со стороны Украины были атакованы четыре муниципалитета — произошло более 20 обстрелов, включая атаки дронов-камикадзе и БПЛА.