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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

Дрон

ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село

4 февраля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Дрон
О последствиях атаки со стороны Украины села в Валуйском округе рассказал губернатор Гладков.

Дрон-камикадзе ВСУ взорвался в селе Старый Хутор Валуйского горокруга. В результате пострадал один частный дом — у него повреждён забор и гараж. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил Вячеслав Гладков. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее глава региона сообщил о том, что за сутки со стороны Украины были атакованы четыре муниципалитета — произошло более 20 обстрелов, включая атаки дронов-камикадзе и БПЛА.

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