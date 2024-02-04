ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село

Дрон-камикадзе ВСУ взорвался в селе Старый Хутор Валуйского горокруга. В результате пострадал один частный дом — у него повреждён забор и гараж. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил Вячеслав Гладков. Сейчас на месте работают оперативные службы.