За четыре дня обстрелов в Белгороде пострадали 519 автомобилей

Также глава Белгорода напомнил, куда нужно обращаться, если ваш автомобиль был повреждён. С 9 до 18 часов по всем вопросам касаемо восстановления можно позвонить по телефону 8-919-430-69-96, а круглосуточно для этого работает номер 112. До проведения экспертизы власти не рекомендуют самостоятельно ремонтировать автомобили. При этом ездить на них можно, если позволяет характер повреждений и это безопасно. На сегодня эксперты обследовали 250 автомобилей.