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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Повреждённое авто

За четыре дня обстрелов в Белгороде пострадали 519 автомобилей

6 января 2024, 17:55
Фото: t.me/v_v_demidov
Повреждённое авто

Мэр Белгорода сообщил о более полутысячи повреждённых при обстрелах автомобилях

Больше половины машин получили повреждения 30 декабря. Остальные пришлись на 29 декабря, 2 и 4 января.

29 декабря в результате ночного обстрела ВСУ в городе повреждены 44 автомобиля, на следующий день из-за массированной атаки пострадали 274 авто, а 2 и 4 января под удар попали 103 и 98 машин соответственно. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Также глава Белгорода напомнил, куда нужно обращаться, если ваш автомобиль был повреждён. С 9 до 18 часов по всем вопросам касаемо восстановления можно позвонить по телефону 8-919-430-69-96, а круглосуточно для этого работает номер 112. До проведения экспертизы власти не рекомендуют самостоятельно ремонтировать автомобили. При этом ездить на них можно, если позволяет характер повреждений и это безопасно. На сегодня эксперты обследовали 250 автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось о 31 повреждённом авто в результате обстрела ночью 4 января. Теперь это количество увеличилось больше, чем втрое. А что касается обстрелов 29 и 30 декабря, то ранее речь шла о почти 200 пострадавших машинах. Теперь их более трёх сотен.

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