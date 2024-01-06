За четыре дня обстрелов в Белгороде пострадали 519 автомобилей

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
29 декабря в результате ночного обстрела ВСУ в городе повреждены 44 автомобиля, на следующий день из-за массированной атаки пострадали 274 авто, а 2 и 4 января под удар попали 103 и 98 машин соответственно. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
Также глава Белгорода напомнил, куда нужно обращаться, если ваш автомобиль был повреждён. С 9 до 18 часов по всем вопросам касаемо восстановления можно позвонить по телефону 8-919-430-69-96, а круглосуточно для этого работает номер 112. До проведения экспертизы власти не рекомендуют самостоятельно ремонтировать автомобили. При этом ездить на них можно, если позволяет характер повреждений и это безопасно. На сегодня эксперты обследовали 250 автомобилей.
Напомним, ранее сообщалось о 31 повреждённом авто в результате обстрела ночью 4 января. Теперь это количество увеличилось больше, чем втрое. А что касается обстрелов 29 и 30 декабря, то ранее речь шла о почти 200 пострадавших машинах. Теперь их более трёх сотен.