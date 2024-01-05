Раненые жители, повреждённые автомобили и помощь с переездом из Белгорода: итоги дня

Помощь с переездом в другие регионы предложила и Ксения Собчак. Сегодня она заявила о том, что вновь запускает проект помощи переселенцам из Белгородской области. На этот раз будут помогать с переездом в «не приграничные» регионы, так как у соседей может быть в перспективе небезопасно. По словам журналистки, семьям из Белгорода помогут подобрать жильё и оплатят его на три месяца.