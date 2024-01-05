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Published Сегодня, 16:15

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Переезд

Раненые жители, повреждённые автомобили и помощь с переездом из Белгорода: итоги дня

5 января 2024, 16:15
Фото: 1MI
Переезд
5 января в результате обстрелов ВСУ снова были ранены жители Белгородской области, власти рассказали, что делать с повреждёнными автомобилями, а также предложили помощь с выездом в безопасное место. Подробнее — в итогах дня от Бел.Ру.

ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов, включая Белгород

В ночь с 4 на 5 января областной центр снова подвергся атаке со стороны Украины. По городу выпустили 10 снарядов РСЗО «Ольха», которые сбила система ПВО. Обломки ракет упали во дворы на нескольких улицах, повреждения получили 92 квартиры, 31 автомобиль, также ранено два местных жителя. Последние были доставлены в горбольницу №2, где у одного из них достали осколок из плеча, а другой проходит лечение с осколочным ранением голени.

Пострадавшие есть также в Краснояружском районе и Шебекино. В селе Демидовка экскаватор наехал на мину, рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. В Шебекино были обстреляны три предприятия, ранение получил охранник одного из них.

Кроме того, под обстрел попали Белгородский и Волоконовский районы, а также Грайворонский горокруг. Там обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрела
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Ездить можно, ремонтировать — нет

С 29 декабря в общей сложности повреждения получили более 230 автомобилей в Белгороде. Властям удалось установить только около 100 владельцев. Глава региона и мэр города рассказали, что делать тем, чьи автомобили получили повреждения или сгорели.

В первую очередь белгородцам порекомендовали не ремонтировать авто самостоятельно до экспертизы. При этом, если характер повреждений позволяет, на автомобиле можно передвигаться. Сильно повреждённые машины отправляют на спецстоянку, узнать по ним информацию можно круглосуточно по номеру 8 (4722) 554 184. Также в регионе запущена горячая линия для решения других вопросов по восстановлению машин, которая работает с 9:00 до 18:00 по телефону 8-919-430-69-96.

Ремонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?
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Жителям Белгорода предложили помощь с переездом

Так как в областном центре ситуация продолжает быть, по словам губернатора Гладкова, непростой, желающие переехать в более безопасное место могут обратиться к властям. Для тех, кто хочет выехать из Белгорода, развернут ПВР в Старом Осколе и Губкине, а если там закончатся места — их будут отправлять в другие регионы. В пунктах временного размещения белгородцы смогут пребывать столько, сколько необходимо.

Чтобы получить такую помощь, нужно обратиться в приёмную губернатора, мэра или позвонить по номерам «122» и «112».

Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место
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Помощь с переездом в другие регионы предложила и Ксения Собчак. Сегодня она заявила о том, что вновь запускает проект помощи переселенцам из Белгородской области. На этот раз будут помогать с переездом в «не приграничные» регионы, так как у соседей может быть в перспективе небезопасно. По словам журналистки, семьям из Белгорода помогут подобрать жильё и оплатят его на три месяца.

Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион
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