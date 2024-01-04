Ликвидация снарядов, продление каникул, выплаты родным раненых: итоги дня белгородцев

Итоги дня в Белгородской области на 4 января 2024 года

4 января на полигон вывезено три неразорвавшихся снаряда — для этого эвакуировали в целом более 600 человек. Стало известно, что ТЦ не будут работать и 5 января, а также то, что некоторые школы продлят каникулы, а ВУЗы — проведут сессию онлайн. Также узнали о пострадавших и выплате для их родных.