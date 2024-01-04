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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Новости Белгородской области

Ликвидация снарядов, продление каникул, выплаты родным раненых: итоги дня белгородцев

4 января 2024, 15:57
Фото: 1MI
Новости Белгородской области

Итоги дня в Белгородской области на 4 января 2024 года

4 января на полигон вывезено три неразорвавшихся снаряда — для этого эвакуировали в целом более 600 человек. Стало известно, что ТЦ не будут работать и 5 января, а также то, что некоторые школы продлят каникулы, а ВУЗы — проведут сессию онлайн. Также узнали о пострадавших и выплате для их родных.
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Деньги

Информация о пострадавших

Сегодня утром рассказали, что всего в областных и московских медицинских учреждениях находится 66 белгородцев. 25 из них сейчас в Москве. Выписаны — четыре человека. Двое белгородцев переведены из реанимации в палаты. Маленькую белгородку с серьёзными ранениями сегодня пришлось транспортировать в Москву.

Также напомним, что вчера в Липецком храме преподобного Серафима Саровского прошла церемония прощания с 28-летним офицером Следственного комитета РФ, который погиб 30 декабря В Белгороде во время атаки ВСУ на центр города.

Самого маленького пациента среди раненых белгородцев транспортировали в Москву
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Ликвидация неразорвавшихся боеприпасов

Два снаряда обнаружили в микрорайоне «Улитка», один — по улице Красноармейской. Из-за последнего пришлось эвакуировать 600 человек. Большая часть белгородцев на этот момент решила находиться у своих родных и близких, 101 человек — отправились в ПВР. Всего эвакуировано 323 дома. В итоге было принято решение вывезти и утилизировать снаряд на полигоне.

Боеприпасы, найденные в микрорайоне, также было решено вывезти на полигон для ликвидации. Проживающие рядом белгородцы временно покинули свои квартиры. Большинство отправились к родственникам, а 13 человек разместили в ПВР. Возле подъездов поставили дежурить бойцов самообороны и полицейских для охраны имущества людей.

Боеприпасы ликвидированы. Люди вернулись в свои квартиры.

Два найденных в Белгороде боеприпаса взорвут на полигоне
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Меры безопасности, принятые сегодня

Стало известно, что крупные торговые центра Белгорода не будут работать и 5 января, как сообщил мэр города.

Сегодня же прошло досрочное совещание оперштаба Белгородской области, которое планировалось на 8 января. По итогам совещания решено, что каникулы школьникам продлят с 9 по 19 января продлят, однако не везде. Это касается следующих муниципалитетов:

  • город Белгород;
  • Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы;
  • Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа;
  • два населённых пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка. ⠀

Детские сады там же начнут работу в качестве дежурных групп, места в которых предоставят детям родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла. ⠀ ️

В техникумах и ВУЗах данных административных образований сессию рекомендовано провести в дистанционном формате, а также продлить каникулы, если появится необходимость. А в учреждениях допобразования требуется сохранить исключительно дистанционную форму обучения вплоть до 19 января. ⠀

Следующее собрание штаба пройдёт 16 января.

Однако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайн
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Родственникам, ухаживающим за пострадавшими белгородцами, выплатят 50 тысяч рублей

Однако это касается тех родственников, которые сейчас находятся в Москве и ухаживают за пострадавшими родными. Расчёт денежных средств осуществляется по следующей схеме: две тысячи рублей в сутки выделяют на питание, а восемь тысяч рублей — на проезд. Проживание же — бесплатно.

Данная денежная компенсация рассчитана на 21 день. В случае, если нахождение в медучреждениях Москвы необходимо будет продлить на большее время, то продлят и сами выплаты. Сегодня в Москве находятся 25 пострадавших. Выплаты их родственникам начнутся 9 января.

Также известно, что похороны и поминки оплатит администрация Белгородской области. Решение принято на первом заседании общественного совета по распределению благотворительных средств среди пострадавших от обстрела 30 декабря в Белгороде.

Родным пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев выплатят по 50 тысяч рублей
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Белгородцы, пострадавшие при обстреле 30 декабря, рассказали, что произошло с ними в тот день

Все четверо пострадавших сейчас находятся в горбольнице №2 Белгорода. Любовь рассказала, что приехала в Белгород из Корочи к стоматологу, Виктория — в момент атаки направлялась в магазин, Михаил — работал, когда его посекло осколками, а Александр со своей матерью находился на Белгородском Арбате.

Как оказалось, белгородцы не сразу поняли, что получили ранения, а добраться до больницы им помогли другие белгородцы, которые не бросили посторонних в беде. Так, сотрудницы одного из магазинов смогли оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, а другая женщина вывезла раненых с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшие 30 декабря белгородцы рассказали свои воспоминания о произошедшем
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