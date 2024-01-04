В Белгороде эвакуировали 600 человек из 323 домов из-за неразорвавшегося боеприпаса

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Так, из домов по улице Красноармейской эвакуировано шесть сотен белгородцев. Как сообщается, сегодня обнаруженные боеприпасы продолжат ликвидировать не только на Красноармейской, но и в микрорайоне Улитка.
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Вячеслав Гладков напомнил и попросил чётко выполнять инструкции, которые будут получены из проверенных источников:
«Из моих социальных сетей, социальных сетей мэра города Белгорода, сотрудников МЧС, полиции, самообороны. Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены».
Напомним, что неразорвавшийся боеприпас сапёры обнаружили на улице Красноармейской вчера вечером. Тогда же взрывотехники Минобороны принимали решение касательно его утилизации. Таким образом, эвакуировано 323 индивидуальных дома в радиусе 500 метров.