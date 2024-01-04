В Белгороде эвакуировали 600 человек из 323 домов из-за неразорвавшегося боеприпаса

Так, из домов по улице Красноармейской эвакуировано шесть сотен белгородцев. Как сообщается, сегодня обнаруженные боеприпасы продолжат ликвидировать не только на Красноармейской, но и в микрорайоне Улитка.

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Вячеслав Гладков напомнил и попросил чётко выполнять инструкции, которые будут получены из проверенных источников: