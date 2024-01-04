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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Эвакуация жителей

В Белгороде эвакуировали 600 человек из 323 домов из-за неразорвавшегося боеприпаса

4 января 2024, 06:44
Фото: 1MI
Эвакуация жителей

Сегодня в Белгороде ликвидируют боеприпасы на ул. Красноармейской и в мкр.Улитка

В связи с ранее обнаруженными неразорвавшимися боеприпасами в Белгороде эвакуировали шесть сотен человек. Как стало известно, большая часть белгородцев находится у своих родных и близких, 101 человек — в ПВР. Эвакуировано 323 дома.
Сюжет
МЧС

Так, из домов по улице Красноармейской эвакуировано шесть сотен белгородцев. Как сообщается, сегодня обнаруженные боеприпасы продолжат ликвидировать не только на Красноармейской, но и в микрорайоне Улитка.

Вячеслав Гладков напомнил и попросил чётко выполнять инструкции, которые будут получены из проверенных источников:

«Из моих социальных сетей, социальных сетей мэра города Белгорода, сотрудников МЧС, полиции, самообороны. Надеюсь, что все мероприятия по обезвреживанию сегодня будут завершены».

Напомним, что неразорвавшийся боеприпас сапёры обнаружили на улице Красноармейской вчера вечером. Тогда же взрывотехники Минобороны принимали решение касательно его утилизации. Таким образом, эвакуировано 323 индивидуальных дома в радиусе 500 метров.

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#Город#Общество#МЧС#Полиция#Социальные сети#Новости Белгорода#Боеприпасы#Эвакуация#Белгород#Татьяна Лукащева
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