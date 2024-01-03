В Белгороде эвакуируют 600 человек из-за неразорвавшегося боеприпаса

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По словам губернатора, один боеприпас, который не детонировал при падении, сапёры нашли на улице Красноармейской в Белгороде. Сейчас взрывотехники Минобороны принимают решение о его утилизации. ⠀
Оперштаб принял решение эвакуировать 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек.
Сейчас представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности правительства области во главе с руководителем управления Евгением Воробьёвым работают на месте, обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием, чаем. ⠀
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит выехать в ПВР.
Пункты сбора расположены по следующим адресам: ⠀
Дома, из которых вывезут людей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей.
Глава региона отметил, что ещё два боеприпаса нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют сапёры.
Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм доведем дополнительно.
Вячеслав Гладков