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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Белгороде эвакуируют 600 человек из-за неразорвавшегося боеприпаса

В Белгороде эвакуируют 600 человек из-за неразорвавшегося боеприпаса

3 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Речь идёт об эвакуации 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров от места нахождения боеприпаса.

По словам губернатора, один боеприпас, который не детонировал при падении, сапёры нашли на улице Красноармейской в Белгороде. Сейчас взрывотехники Минобороны принимают решение о его утилизации. ⠀

Оперштаб принял решение эвакуировать 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек.

Сейчас представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности правительства области во главе с руководителем управления Евгением Воробьёвым работают на месте, обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием, чаем. ⠀
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит выехать в ПВР.

Пункты сбора расположены по следующим адресам: ⠀

  • ул. Красноармейская, 60;
  • ул. Белинского, 44;
  • ул. Циалковского, 34.⠀

Дома, из которых вывезут людей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей.

Глава региона отметил, что ещё два боеприпаса нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют сапёры.

Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм доведем дополнительно.
Вячеслав Гладков
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