Первоклассник и его молодая мама погибли при атаке ВСУ на Белгород

В результате мощной атаки ВСУ 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Общее число раненых превысило 100 человек. По состоянию на сегодняшний день 70 пострадавших остаются в больницах, 25 из них — в федеральных клиниках. Некоторые пациенты находятся в тяжёлом состоянии.