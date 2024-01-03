Первоклассник и его молодая мама погибли при атаке ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
При обстреле Белгорода 30 декабря погибли молодая женщина и её сын-первоклассник. Они переехали в Пятигорск в минувшем году. В Белгород семья вернулась на новогодние праздники, чтобы проведать бабушку.
Июлиана и Ярослав Перезоловы погибли, когда город попал под мощный обстрел. Похоронят их в Пятигорске 4 января. Прощание состоится в Лазаревском храме в 13:00.
В результате мощной атаки ВСУ 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Общее число раненых превысило 100 человек. По состоянию на сегодняшний день 70 пострадавших остаются в больницах, 25 из них — в федеральных клиниках. Некоторые пациенты находятся в тяжёлом состоянии.