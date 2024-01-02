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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

обстрел Белгорода

Один человек погиб и пятеро пострадали при третьем обстреле Белгорода за день

2 января 2024, 12:45
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Белгорода
Мужчина умер от осколочных ранений в машине, ещё четверо пострадали в районе авторынке, осколок попал в пассажирский автобус, сообщил Вячеслав Гладков.

При третьем обстреле Белгорода 2 января погиб мужчина. Он ехал в машине в тот момент, когда на дороге разорвался снаряд. От полученных осколочных ранений он скончался на месте.

В районе авторынка пострадали четыре человека. Мужчину и женщину с осколочными ранениями отвезли в областную больницу. Ещё двое пострадавших мужчин ехать в больницу отказались.

Осколок снаряда пробил крышу пассажирского автобуса. Одной из пассажирок по касательной задело руку, ей оказывают медицинскую помощь.

Есть повреждения в частных домах, кроме автобуса осколки повредили четыре автомобиля.

Во время третьей атаки на Белгород 2 января система ПВО сбила восемь ракет из украинской РСЗО «Ольха».

При первых двух обстрелах ранения рук и ног получил мужчина, а женщина отделалась рваной травмой кисти руки.

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обстрел Белгорода
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Женщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января
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