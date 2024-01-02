Один человек погиб и пятеро пострадали при третьем обстреле Белгорода за день

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
При третьем обстреле Белгорода 2 января погиб мужчина. Он ехал в машине в тот момент, когда на дороге разорвался снаряд. От полученных осколочных ранений он скончался на месте.
В районе авторынка пострадали четыре человека. Мужчину и женщину с осколочными ранениями отвезли в областную больницу. Ещё двое пострадавших мужчин ехать в больницу отказались.
Осколок снаряда пробил крышу пассажирского автобуса. Одной из пассажирок по касательной задело руку, ей оказывают медицинскую помощь.
Есть повреждения в частных домах, кроме автобуса осколки повредили четыре автомобиля.
Во время третьей атаки на Белгород 2 января система ПВО сбила восемь ракет из украинской РСЗО «Ольха».
При первых двух обстрелах ранения рук и ног получил мужчина, а женщина отделалась рваной травмой кисти руки.