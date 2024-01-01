В результате обстрела Белгорода 30 декабря погиб ещё один ребёнок

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По информации губернатора, 1 января в детской областной больнице умерла четырёхлетняя девочка, которая пострадала после обстрела Белгорода 30 декабря. Ребёнок находился в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов.
Эвакуировать девочку не могли из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. Как сообщил губернатор, за жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков.
Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас. ⠀
Вячеслав Гладков
Также увеличилось число пострадавших. 31 декабря два человека обратились за помощью к медикам. У женщины зафиксировали открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.
Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции.
Вячеслав Гладков
В итоге общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, а количество погибших — до 25 человек, пять из которых это дети.