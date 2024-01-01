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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погиб ещё один ребёнок

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погиб ещё один ребёнок

1 января 2024, 15:04
Фото: 1MI
Общее число погибших достигло 25. Также стало больше пострадавших. За помощью медиков обратились два человека. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Медики

По информации губернатора, 1 января в детской областной больнице умерла четырёхлетняя девочка, которая пострадала после обстрела Белгорода 30 декабря. Ребёнок находился в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов.

Эвакуировать девочку не могли из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. Как сообщил губернатор, за жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков.

Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас. ⠀
Вячеслав Гладков

Также увеличилось число пострадавших. 31 декабря два человека обратились за помощью к медикам. У женщины зафиксировали открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.

Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции.
Вячеслав Гладков

В итоге общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, а количество погибших — до 25 человек, пять из которых это дети.

Стали известны сроки завершения восстановительных работ после обстрела Белгорода
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