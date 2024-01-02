При обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТК

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
2 января при атаке ВСУ на Белгород в районе авторынка погиб 27-летний Владимир Ефимов. Он ехал в машине, когда рядом произошёл взрыв.
Мужчина работал водителем автобуса в Единой транспортной компании. За несколько лет до этого играл в ныне закрытом детском театре-студии «Звуки Музыки» в Белгородском центре народного творчества. О смерти Владимира сообщили артисты и педагоги театра.
«Вовчик — ласково вся команда его называла, запомнился нам добрым и отзывчивым, весёлым и уважительным парнем», — написала педагог театра.
Бывшие коллеги собирают средства на помощь матери погибшего.
Во второй день нового года в Белгороде также были ранены 11 человек. Во время трёх атак ВСУ ПВО сбило 17 ракет РСЗО «Ольха».
Из-за обстрелов на 3 и 4 января приостановили работу крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода.