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погибший при обстреле Белгорода

При обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТК

2 января 2024, 19:15
Фото: страница Владимира Ефимова в ВК
погибший при обстреле Белгорода
2 января во время обстрела областного центра в машине погиб мужчина. Его бывшие коллеги по детскому театру собирают помощь его матери, сообщил «Фонарь».

2 января при атаке ВСУ на Белгород в районе авторынка погиб 27-летний Владимир Ефимов. Он ехал в машине, когда рядом произошёл взрыв.

Мужчина работал водителем автобуса в Единой транспортной компании. За несколько лет до этого играл в ныне закрытом детском театре-студии «Звуки Музыки» в Белгородском центре народного творчества. О смерти Владимира сообщили артисты и педагоги театра.

«Вовчик — ласково вся команда его называла, запомнился нам добрым и отзывчивым, весёлым и уважительным парнем», — написала педагог театра.

Бывшие коллеги собирают средства на помощь матери погибшего.

Во второй день нового года в Белгороде также были ранены 11 человек. Во время трёх атак ВСУ ПВО сбило 17 ракет РСЗО «Ольха».

Из-за обстрелов на 3 и 4 января приостановили работу крупные торговые центры и кинотеатры Белгорода.

Число раненных при обстрелах Белгорода 2 января выросло до 11 человек
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