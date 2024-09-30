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ЕТК

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Сентябрь
В Белгороде, вероятно, всё-таки подорожает проезд. Когда и на сколько?
30 сентября, 16:27
Июнь
Бывший гендиректор белгородской ЕТК стал помощником федерального министра
Речь идёт об Александре Васильченко. Недавно он покинул должность в правительстве Курской области. На его странице в соцсети появилась информация о том, что он стал помощником министра транспорта РФ.
6 июня, 16:26
Май
Бывший руководитель белгородской ЕТК ушёл с работы в администрации Курской области
Александр Васильченко после ухода из белгородской транспортной компании работал первым замом министра в соседней области. «Курские известия» сообщают, чиновник покинул свой пост.
30 мая, 10:14
Апрель
«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
17 апреля, 06:55
Март
Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей
20 марта, 07:50
Временно не ездят: в ЕТК подтвердили, что белгородцам пока недоступны автобусы
12 марта, 10:44
Двери закрываются: белгородское ООО «ЕТК» станет АО
6 марта, 14:27
Февраль
Настойка пустырника и конспект по истории России: что белгородцы забывают в автобусах
В автобусах находят забытые вещи. Их фото публикуют в Сети, чтобы найти владельцев. В последнее время горожане часто забывают перчатки и варежки, однако находят в автобусах и более интересные забытые вещи. Фотографии выложили в группе ЕТК.
13 февраля, 10:15
Антидроновое ружьё и электричка: в Белгороде прошла тренировка по эвакуации с РЖД
9 февраля, 18:24
Январь
Автобус, в котором ранило водителя при мощном обстреле Белгорода, выпустили на линию
Автобус, который попал под обстрел в Белгороде, отремонтировали за три недели. Транспорт уже вышел на маршруты, рассказали в группе ЕТК.
26 января, 08:40
Гладков объяснил появление загадочных автобусов на маршрутах в Белгороде
26 января, 06:42
На улицы Белгорода выехали новые автобусы: на каких маршрутах их ждать
Автобусный парк ЕТК получил 26 новых пассажирских автобусов. В транспорте есть кондиционеры и системы видеонаблюдения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
17 января, 12:10
Новая партия автобусов для ЕТК поступила в Белгород
15 января, 09:03
Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек
13 января, 11:00
Расписание автобусов в Белгороде: что изменилось, как платить и построить маршрут
10 января, 13:57
Новые автобусы выехали на дороги Белгорода
В конце декабря автопарк пополнился новым транспортом. 9 января часть автобусов уже выехала на маршруты. Однако предварительно пришлось оснастить каждый из них необходимым оборудованием. Подробности сообщили в группе ЕТК в соцсети.
9 января, 14:07
При обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТК
2 января во время обстрела областного центра в машине погиб мужчина. Его бывшие коллеги по детскому театру собирают помощь его матери, сообщил «Фонарь».
2 января, 19:15
Декабрь 2023
При обстреле Белгорода ранило водителя ЕТК
Во время атаки ВСУ на Белгород взрыв произошёл возле пассажирского автобуса. Информацию о ранении сотрудника подтвердили в ЕТК.
31 декабря 2023, 06:00
Ноябрь 2023
«Поехал по своим делам с моим ребёнком»: белгородка обвинила водителя автобуса
28 ноября 2023, 09:36
Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?
27 ноября 2023, 12:35

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