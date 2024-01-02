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обстрел Белгорода

Ещё восемь ракет «Ольха» сбили на подлёте к Белгороду

2 января 2024, 12:15
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Во время третьей за день атаки на город система ПВО сбила восемь снарядов из украинской РСЗО, сообщили в Министерстве обороны.
Сюжет
Пво

В 14:30 2 января украинские войска в третий раз за день атаковали Белгород из ракетной системы залпового огня «Ольха». На подлёте к городу сбили восемь ракет этой системы, сообщили в военном ведомстве.

Был прилёт в автосалон и на дорогу по улице Студенческой. В городе в очередной раз включали сирену и объявляли ракетную опасность.

За три обстрела города в течение дня ранения получили два человека. При первой атаке в руки и ноги ранен мужчина, его в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Позднее рваную рану руки получила женщина — ей оказали помощь и от госпитализации она отказалась.

Есть повреждения домов, торговых объектов, машин.

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#Евгений Грицков#Украина#Пво#Новости Белгорода#Министерство обороны#Госпитализация#Белгород#Обстрел#Ранения#Атака#СВО#РСЗО#Ольха
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