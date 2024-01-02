Ещё восемь ракет «Ольха» сбили на подлёте к Белгороду

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В 14:30 2 января украинские войска в третий раз за день атаковали Белгород из ракетной системы залпового огня «Ольха». На подлёте к городу сбили восемь ракет этой системы, сообщили в военном ведомстве.
Был прилёт в автосалон и на дорогу по улице Студенческой. В городе в очередной раз включали сирену и объявляли ракетную опасность.
За три обстрела города в течение дня ранения получили два человека. При первой атаке в руки и ноги ранен мужчина, его в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Позднее рваную рану руки получила женщина — ей оказали помощь и от госпитализации она отказалась.
Есть повреждения домов, торговых объектов, машин.