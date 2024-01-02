Ещё восемь ракет «Ольха» сбили на подлёте к Белгороду

За три обстрела города в течение дня ранения получили два человека. При первой атаке в руки и ноги ранен мужчина, его в тяжёлом состоянии отправили в больницу. Позднее рваную рану руки получила женщина — ей оказали помощь и от госпитализации она отказалась.