Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

В Белгороде планируется ликвидация ещё одного снаряда

Ещё один снаряд не разорвался: белгородцев предупредили о возможном взрыве

2 января 2024, 18:41
Фото: 1MI

В Белгороде планируется ликвидация ещё одного снаряда

Неразорвавшийся снаряд обнаружили в частном секторе. Людей вывезли на безопасное расстояние, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде обнаружили ещё один неразорвавшийся боеприпас. Находится он в частном секторе. Жителей уже вывезли на безопасное расстояние, сообщили в мэрии.

Ликвидация снаряда запланирована на 21:47. Белгородцев просят сохранять спокойствие.

Первый неразорвавшийся снаряд взрывотехники Минобороны РФ ликвидировали в 16:15.

Белгород трижды попал под обстрел 2 января. Один человек погиб. В общей сложности 11 человек пострадали. Есть разрушения в 53 частных домах, шести квартирах, семи хозсубъектах, 37 машинах и в одном автобусе.

Дополнение: в 22:12 Валентин Демидов сообщил, что боеприпас ликвидировали.

Крупнейшие торговые центры Белгорода закроются из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибшую при обстреле Белгорода семью и годовалого сына похоронили в селе КазацкоеОбстрелы Белгорода 2 января: что произошлоВ Белгороде из-за обстрелов сократили число автобусных рейсов
#Белгородская область#Происшествия#Ликвидация#Новости Белгорода#Снаряд#Взрыв#Инна Рогова#Белгород#СВО
Подпишитесь
Четвёртый обстрел за день: в Белгороде снова работает ПВО
Сегодня, 19:37
Один человек погиб и пятеро пострадали при третьем обстреле Белгорода за день
Сегодня, 12:45
Крупнейшие торговые центры Белгорода закроются из-за обстрелов
Сегодня, 18:14
Что известно о разрушениях после неспокойного дня в Белгороде?
Сегодня, 19:12
Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло
Сегодня, 15:06
Погибшую при обстреле Белгорода семью и годовалого сына похоронили в селе Казацкое
Сегодня, 15:25