Ещё один снаряд не разорвался: белгородцев предупредили о возможном взрыве

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
В Белгороде обнаружили ещё один неразорвавшийся боеприпас. Находится он в частном секторе. Жителей уже вывезли на безопасное расстояние, сообщили в мэрии.
Ликвидация снаряда запланирована на 21:47. Белгородцев просят сохранять спокойствие.
Первый неразорвавшийся снаряд взрывотехники Минобороны РФ ликвидировали в 16:15.
Белгород трижды попал под обстрел 2 января. Один человек погиб. В общей сложности 11 человек пострадали. Есть разрушения в 53 частных домах, шести квартирах, семи хозсубъектах, 37 машинах и в одном автобусе.
Дополнение: в 22:12 Валентин Демидов сообщил, что боеприпас ликвидировали.