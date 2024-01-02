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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

В Белгороде на два дня приостановят работу крупные торговые центры

Крупнейшие торговые центры Белгорода закроются из-за обстрелов

2 января 2024, 18:14
Фото: Midjourney

В Белгороде на два дня приостановят работу крупные торговые центры

ТЦ «Рио», ТРЦ «МегаГринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский» не будут работать 3 и 4 января.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти договорились о приостановке работы с руководителями крупных торговых центров города 3 и 4 января. На два дня закроются «Рио», «МегаГринн» и «Сити Молл Белгородский». Дальше решение о возобновлении деятельности будут принимать в зависимости от оперативной обстановке в городе.

«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное. Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием», — написал глава администрации города.

После обстрелов 2 января поступали сообщения об отмене мероприятий в торговых центрах. Работу приостановили зоопарк, аквапарк, все мероприятия до 8 января отменили в белгородской филармонии.

Во второй день 2024 года ВСУ атаковали Белгород трижды. ПВО сбила на подлёте к городу 17 украинских ракет РСЗО «Ольха». В результате прилётов и падения осколков погиб один человек, семеро получили ранения разной степени тяжести. Повреждения получили около 60 частных домов и более 20 автомобилей. Также осколок пробил крышу пассажирского автобуса ЕТК.

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