Крупнейшие торговые центры Белгорода закроются из-за обстрелов

Во второй день 2024 года ВСУ атаковали Белгород трижды. ПВО сбила на подлёте к городу 17 украинских ракет РСЗО «Ольха». В результате прилётов и падения осколков погиб один человек, семеро получили ранения разной степени тяжести. Повреждения получили около 60 частных домов и более 20 автомобилей. Также осколок пробил крышу пассажирского автобуса ЕТК.