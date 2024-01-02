Погибшую при обстреле Белгорода семью и годовалого сына похоронили в селе Казацкое

Семью Ряполовых, которая погибла при обстреле Белгорода, похоронили в селе Казацкое. Дмитрий Ряполов был директором АО «Белводоканал», его жена Надежда работала экономистом в той же организации. У них был годовалый сын Герман. Семья прожила вместе около 10 лет и вернулась из отдыха в Турции в сентябре прошлого года.