Погибшую при обстреле Белгорода семью и годовалого сына похоронили в селе Казацкое

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Семью Ряполовых, которая погибла при обстреле Белгорода, похоронили в селе Казацкое. Дмитрий Ряполов был директором АО «Белводоканал», его жена Надежда работала экономистом в той же организации. У них был годовалый сын Герман. Семья прожила вместе около 10 лет и вернулась из отдыха в Турции в сентябре прошлого года.
Церемония прощания прошла на дворе дома, где жили родители Надежды, а затем траурная процессия двинулась к кладбищу. Всю семью похоронили в одной могиле, а маленького Германа поместили в гроб вместе с мамой. Жители села, родственники, друзья и коллеги пришли на похороны, чтобы выразить свою поддержку и проститься с ушедшими.
Дмитрий был уважаемым специалистом в сфере водоснабжения, он работал на руководящих должностях в Белгороде много лет. В своей речи на похоронах бывший директор областного водоканала Сергей Тараканов вспомнил свадьбу супругов и отметил, что у них была замечательная семья.
Напомним, что обстрел центра Белгорода произошел 30 декабря. Погибли 25 человек, в том числе 5 детей, и еще 109 пострадали. Множество зданий получили разрушения, включая жилые дома, автомобили и социальные объекты. Министерство обороны РФ сообщило, что были перехвачены ракеты и часть снарядов, но если бы прямое попадание произошло, потери среди мирного населения были бы гораздо больше.