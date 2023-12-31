Офицер Следственного комитета РФ погиб при ракетной атаке на Белгород 30 декабря

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
30 декабря при обстреле Белгорода со стороны Украины погиб следователь военного следственного отдела СК РФ. Старшего лейтенанта Михаила Конопицина командировали в Белгородскую область 19 ноября 2023 года.
В структуру военных следственных органов Михаил пришёл в мае этого года после службы в Вооружённых силах РФ. Там он был командиром взвода противотанковых управляемых ракет.
6 января ему должно было исполниться 28 лет. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Семья погибшего получит поддержку.
Всего при обстреле Белгорода погибло, по состоянию на 8:30 31 декабря, 24 человека. Ещё 108 получили ранения.
Все подробности о событиях в Белгороде 30 декабря можно узнать из публикаций Бел.Ру. Самые оперативные новости читайте в нашем Telegram-канале.