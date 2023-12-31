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Published Сегодня, 09:40

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следователь погиб при обстреле Белгорода

Офицер Следственного комитета РФ погиб при ракетной атаке на Белгород 30 декабря

31 декабря 2023, 09:40
Фото: СК РФ
следователь погиб при обстреле Белгорода
Михаил Конопицын был командирован в Белгородскую область в ноябре 2023 года, сообщили в СК РФ.

30 декабря при обстреле Белгорода со стороны Украины погиб следователь военного следственного отдела СК РФ. Старшего лейтенанта Михаила Конопицина командировали в Белгородскую область 19 ноября 2023 года.

В структуру военных следственных органов Михаил пришёл в мае этого года после службы в Вооружённых силах РФ. Там он был командиром взвода противотанковых управляемых ракет.

6 января ему должно было исполниться 28 лет. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Семья погибшего получит поддержку.

Всего при обстреле Белгорода погибло, по состоянию на 8:30 31 декабря, 24 человека. Ещё 108 получили ранения.

Все подробности о событиях в Белгороде 30 декабря можно узнать из публикаций Бел.Ру. Самые оперативные новости читайте в нашем Telegram-канале.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Пострадавшие#Следственный комитет#Украина#Новости Белгорода#Белгород#Офицер#Обстрел Белгорода 30 декабря
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