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Обстрел Белгорода

В Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу

31 декабря 2023, 05:41
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Обстрел Белгорода
К вечеру 30 декабря начала появляться информация о погибших во время трагедии в Белгороде. Одной из жертв стала 30-летняя женщина.

В субботу, 30 декабря, в Белгороде во время взрывов погибли 22 человека, один из них скончался ночью в больнице.

Одной из убитых стала 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва. Женщина работала в одной из белгородских студий, где занимались упражнениями для растяжки и гибкости тела.

Информации о погибших пока поступает мало. Возле спортцентра «Динамо» на улице Островского погибла бухгалтер организации по имени Светлана — осколок взорвавшегося снаряда попал ей в голову, рассказала её знакомая, которая в момент обстрела укрылась в здании.

На момент публикации выявлено 109 раненных при обстреле, 25 из них с тяжёлыми ранениями планируют для дальнейшего восстановления отправить в федеральные клиники.

Всё о событиях 30 декабря в Белгороде можно узнать из сюжета Бел.Ру.

Знакомая рассказала о гибели женщины при обстреле Белгорода
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