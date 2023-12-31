В Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В субботу, 30 декабря, в Белгороде во время взрывов погибли 22 человека, один из них скончался ночью в больнице.
Одной из убитых стала 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва. Женщина работала в одной из белгородских студий, где занимались упражнениями для растяжки и гибкости тела.
Информации о погибших пока поступает мало. Возле спортцентра «Динамо» на улице Островского погибла бухгалтер организации по имени Светлана — осколок взорвавшегося снаряда попал ей в голову, рассказала её знакомая, которая в момент обстрела укрылась в здании.
На момент публикации выявлено 109 раненных при обстреле, 25 из них с тяжёлыми ранениями планируют для дальнейшего восстановления отправить в федеральные клиники.
Всё о событиях 30 декабря в Белгороде можно узнать из сюжета Бел.Ру.