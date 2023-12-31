В Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу

Информации о погибших пока поступает мало. Возле спортцентра «Динамо» на улице Островского погибла бухгалтер организации по имени Светлана — осколок взорвавшегося снаряда попал ей в голову, рассказала её знакомая, которая в момент обстрела укрылась в здании.