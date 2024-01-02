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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

обстрелы Белгорода 2 января

Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло

2 января 2024, 15:06
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрелы Белгорода 2 января
Во второй день 2024 года ВСУ трижды атаковали областной центр ракетами «Ольха». Один человек погиб, семеро ранены, многочисленные повреждения в жилых домах и автотранспорта.

Первая атака. Тяжело ранен мужчина

Относительно спокойный день для жителей Белгорода закончился ровно в полдень, когда в небе над городом раздалась серия взрывов. На подлёте к городу система ПВО сбила пять ракет из украинского РСЗО «Ольха». Осколки взорвались в жилых домах, повредили автомобили.

Ранения рук и ног получил мужчина. Его в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Позже сообщалось о повреждении четырёх домов и двух машин.

Мужчина получил тяжёлые ранения при обстреле Белгорода 2 января
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Вторая атака через час. Женщина с лёгким ранением

В 13:15 белгородцы снова услышали взрывы. В результате падения осколков рваную рану кисти получила женщина. Сообщали о повреждении торгового объекта и автомобилей.

Позже Минобороны отчиталось о сбитии над Белгородской областью ещё четырех ракет «Ольха».

Минобороны: над Белгородом сбили девять ракет «Ольха»
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Третья атака ещё через час. Погибшие и раненые

Около двух часов дня Белгород снова подвергся обстрелу ВСУ. На этот раз, как сообщили потом в Минобороны, на подлёте к городу сбили восемь ракет из ракетной системы залпового огня. Упавшие осколки взорвались на дороге по улице Студенческой возле автомобиля — водитель погиб. Ещё двое — мужчина и женщина, которые тоже были за рулём, попали в больницу. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

Осколок попал в пассажирский автобус: пробил крышу и задел по касательной руку одной из пассажирок. Позже в городе сократили число рейсов общественного транспорта.

Один упавший в частном секторе снаряд не разорвался. Его ликвидировали взрыватели Министерства обороны.

Один человек погиб и пятеро пострадали при третьем обстреле Белгорода за день
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Итоги на 18 часов 2 января

В результате множественных атак на Белгород один человек погиб и семеро получили ранения различной степени тяжести. В диспетчерскую службу горожане сообщили о повреждении 58 жилых домов и 22 автомобилей.

Уже вечером ракетную опасность объявили и в Шебекино. Пострадавших не было, повреждения получило административное здание промышленного предприятия.

Ракетную опасность объявили в Шебекино
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