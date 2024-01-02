Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло

Около двух часов дня Белгород снова подвергся обстрелу ВСУ. На этот раз, как сообщили потом в Минобороны, на подлёте к городу сбили восемь ракет из ракетной системы залпового огня. Упавшие осколки взорвались на дороге по улице Студенческой возле автомобиля — водитель погиб. Ещё двое — мужчина и женщина, которые тоже были за рулём, попали в больницу. Двое пострадавших от госпитализации отказались.