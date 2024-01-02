Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Относительно спокойный день для жителей Белгорода закончился ровно в полдень, когда в небе над городом раздалась серия взрывов. На подлёте к городу система ПВО сбила пять ракет из украинского РСЗО «Ольха». Осколки взорвались в жилых домах, повредили автомобили.
Ранения рук и ног получил мужчина. Его в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Позже сообщалось о повреждении четырёх домов и двух машин.
В 13:15 белгородцы снова услышали взрывы. В результате падения осколков рваную рану кисти получила женщина. Сообщали о повреждении торгового объекта и автомобилей.
Позже Минобороны отчиталось о сбитии над Белгородской областью ещё четырех ракет «Ольха».
Около двух часов дня Белгород снова подвергся обстрелу ВСУ. На этот раз, как сообщили потом в Минобороны, на подлёте к городу сбили восемь ракет из ракетной системы залпового огня. Упавшие осколки взорвались на дороге по улице Студенческой возле автомобиля — водитель погиб. Ещё двое — мужчина и женщина, которые тоже были за рулём, попали в больницу. Двое пострадавших от госпитализации отказались.
Осколок попал в пассажирский автобус: пробил крышу и задел по касательной руку одной из пассажирок. Позже в городе сократили число рейсов общественного транспорта.
Один упавший в частном секторе снаряд не разорвался. Его ликвидировали взрыватели Министерства обороны.
В результате множественных атак на Белгород один человек погиб и семеро получили ранения различной степени тяжести. В диспетчерскую службу горожане сообщили о повреждении 58 жилых домов и 22 автомобилей.
Уже вечером ракетную опасность объявили и в Шебекино. Пострадавших не было, повреждения получило административное здание промышленного предприятия.