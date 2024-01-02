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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Ракетную опасность объявили в Шебекино

Ракетную опасность объявили в Шебекино

2 января 2024, 14:29
Фото: Bel.ru
Вслед за Белгородом ракетную опасность объявили и в приграничном Шебекино. Подробностей на момент публикации нет.

Жителям Шебекино приходят РСЧС-сообщения о ракетной опасности в городе. Людей просят оставаться дома и не подходить к окнам. Заработала сирена воздушной тревоги.

Пока никаких подробностей нет. Поступают сообщения о прилётах по одному из промышленных предприятий.

Ранее в Белгороде 2 января во время обстрелов ракетную опасность объявляли трижды. ПВО сбила 17 украинских ракет «Ольха». Погиб один человек, семеро получили ранения разной степени тяжести.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Украина#Белгород#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#РСЧС#Ракетная опасность#Сирена воздушной тревоги
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