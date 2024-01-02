Ракетную опасность объявили в Шебекино

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Жителям Шебекино приходят РСЧС-сообщения о ракетной опасности в городе. Людей просят оставаться дома и не подходить к окнам. Заработала сирена воздушной тревоги.
Пока никаких подробностей нет. Поступают сообщения о прилётах по одному из промышленных предприятий.
Ранее в Белгороде 2 января во время обстрелов ракетную опасность объявляли трижды. ПВО сбила 17 украинских ракет «Ольха». Погиб один человек, семеро получили ранения разной степени тяжести.