Один снаряд не разорвался при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В 16:13 глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из упавших в городе снарядов не разорвался. Чуть позже его ликвидировали взрывотехники Министерства обороны.
Находившихся рядом людей перевезли на безопасное расстояние. Градоначальник попросил сохранять спокойствие.
2 января ВСУ атаковали Белгород три раза. Один человек погиб, несколько получили ранения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 17 ракет РСЗО «Ольха».