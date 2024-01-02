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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Обстрел Белгорода

Один снаряд не разорвался при обстреле Белгорода

2 января 2024, 13:23
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода
Его ликвидировали взрывотехники Министерства обороны, сообщил мэр города Валентин Демидов.

В 16:13 глава администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из упавших в городе снарядов не разорвался. Чуть позже его ликвидировали взрывотехники Министерства обороны.

Находившихся рядом людей перевезли на безопасное расстояние. Градоначальник попросил сохранять спокойствие.

2 января ВСУ атаковали Белгород три раза. Один человек погиб, несколько получили ранения. Система ПВО сбила на подлёте к городу 17 ракет РСЗО «Ольха».


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#Евгений Грицков#Ликвидация#Новости Белгорода#Министерство обороны#Белгород#Обстрел#Взрывотехники#ВСУ#Атака#СВО#Валентин Демидов
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